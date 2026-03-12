Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoResultados de InditexLa lucha contra la droga en A CoruñaLa despedida de JorqueraJagger, el dogo 'influencer' de O Burgo
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 12 de marzo

Consulta los planes del día en nuestra guía cultural y de ocio

Fotograma de 'Todo sobre mi madre'.

Fotograma de 'Todo sobre mi madre'. / El Deseo

RAC

Proyección de cine vinculada al 8-M

El ciclo Mulleres de cine presenta un pase de Todo sobre mi madre , de Pedro Almodóvar. Aida Tarrío presentará su visión sobre la obra y su relación con el Día de la Mujer.

20.00 horas. Teatro Colón (avenida de la Marina, 7).

Parada de la gira por España de Willie Nile

El artista norteamericano ha publicado una veintena de obras a lo largo de su extensa carrera, que empezó en 1976. En 1980 presentó el álbum que lleva su nombre artístico.

21.30 horas. Garufa Club (Riazor, 5).

Concierto de la cantautora Suu

Susana Ventura empezó a mostrar su música en las redes sociales antes de editar su primer trabajo, Natural. En 2020 publicó su disco Ventura, un giro hacia el pop de corte indie.

21.30 horas. Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8).

Bordado para unir Galicia y Argentina

La asociación Galego-Arxentina pola Memoria Democrática (Agama), organiza una actividad para todos los públicos. Es gratuita y los usuarios no tendrán que apuntarse antes.

18.00 horas. Avenida Gramela (16-18).

Pase de la película ‘Houria (Libertad)’

El filme de Mounia Meddour narra la historia de una bailarina argelina que busca salir adelante después de sufrir el ataque de un hombre que la deja en el hospital.

20.00 horas. Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1).

Documental sobre emigrantes gallegas

A cicatriz branca, de Margarita Ledo, incorpora materiales de diverso origen, incluyendo una novela,Porta blindada, de la propia cineasta. La entrada al pase es gratuita.

18.00 horas. Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10).

Charlas y sesiones de animación

El festival Imaxinaria continúa con obras como Jervasio o La mort du poisson. A las 18.15 horas hablarán Réka Bucsi y Nicole Stafford y a las 20.30 se proyecta Les Triplettes de Belleville.

16.30 horas.Afundación (Cantón Grande, 8).

El mal de ojo en la historia y el arte

José Luis García Dornelas ofrece una charla acompañada por la proyección de un centenar de imágenes para mostrar gráficamente la evolución de esta creencia a lo largo de los milenios.

20.00 horas. Portas Ártabras (Sinagoga, 22).

Estreno de la exposición ‘Feridas’

La artista visual María Xosé Ares usa como hilo conductor de la muestra, abierta hasta el 12 de abril, diversas enfermedades que sufre y provoca la sociedad. En el acto actuará Sara Gimeno.

19.30 horas. Alexandre Bóveda (San Andrés, 36).

Mesa redonda sobre la mujer en la ciencia

La charla, organizada por la plataforma Picus, contará con la participación de Concepción Herrero, Elvira Lindoso, María José Souto y Verónica Robles. Modera la periodista Lara Vivero.

19.00 horas. Centro Cívico de O Castrillón (Pablo Iglesias, 1).

Tertulia acerca de la menopausia

El nuevo episodio del ciclo Érase una red, de HI Coruña, toma como punto de partida Diario de una mudanza y, con la moderación de Silvia Salgado, hablarán Carol Strate y Shaila Calvo.

19.00 horas. HI Coruña (Avenida Porto da Coruña, 3).

Adolfo Bautista, nuevo académico

Con motivo de su ingreso en la Real Academia de Medicina de Galicia, el profesional leerá su trabajo Lecciones aprendidas de patología anal pediátrica. Del diagnóstico al tratamiento.

Noticias relacionadas

18.30 horas. Real Academia de Medicina (Durán Loriga, 10).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
  2. Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
  3. Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
  4. La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
  5. El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
  6. Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo
  7. Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo
  8. Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: 'Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 12 de marzo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 12 de marzo

Solución para uno de los problemas de San Andrés: adiós a la invasión de los parterres

Solución para uno de los problemas de San Andrés: adiós a la invasión de los parterres

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña? La Aemet y Meteogalicia dan las claves

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña? La Aemet y Meteogalicia dan las claves

Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana.... el quién es quién de la nueva ola inmobiliaria en A Coruña

Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana.... el quién es quién de la nueva ola inmobiliaria en A Coruña

El BNG de A Coruña inicia el relevo de Jorquera como candidato a la Alcaldía

El BNG de A Coruña inicia el relevo de Jorquera como candidato a la Alcaldía

El auge de las lavanderías en A Coruña hace que pasen de solución puntual a rutina semanal: "Hay gente que ya no tiene lavadora en casa"

El auge de las lavanderías en A Coruña hace que pasen de solución puntual a rutina semanal: "Hay gente que ya no tiene lavadora en casa"

Sylvain Chomet, padrino del festival 'Imaxinaria' en A Coruña: "Mi mayor inspiración es ser mi primer espectador"

Sylvain Chomet, padrino del festival 'Imaxinaria' en A Coruña: "Mi mayor inspiración es ser mi primer espectador"

Las obras de Alfonso Molina dejan "sin alternativas" a vecinos de San Vicente de Elviña ante una emergencia

Las obras de Alfonso Molina dejan "sin alternativas" a vecinos de San Vicente de Elviña ante una emergencia
Tracking Pixel Contents