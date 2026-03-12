¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 12 de marzo

Proyección de cine vinculada al 8-M

El ciclo Mulleres de cine presenta un pase de Todo sobre mi madre , de Pedro Almodóvar. Aida Tarrío presentará su visión sobre la obra y su relación con el Día de la Mujer.

20.00 horas. Teatro Colón (avenida de la Marina, 7).

Parada de la gira por España de Willie Nile

El artista norteamericano ha publicado una veintena de obras a lo largo de su extensa carrera, que empezó en 1976. En 1980 presentó el álbum que lleva su nombre artístico.

21.30 horas. Garufa Club (Riazor, 5).

Concierto de la cantautora Suu

Susana Ventura empezó a mostrar su música en las redes sociales antes de editar su primer trabajo, Natural. En 2020 publicó su disco Ventura, un giro hacia el pop de corte indie.

21.30 horas. Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8).

Bordado para unir Galicia y Argentina

La asociación Galego-Arxentina pola Memoria Democrática (Agama), organiza una actividad para todos los públicos. Es gratuita y los usuarios no tendrán que apuntarse antes.

18.00 horas. Avenida Gramela (16-18).

Pase de la película ‘Houria (Libertad)’

El filme de Mounia Meddour narra la historia de una bailarina argelina que busca salir adelante después de sufrir el ataque de un hombre que la deja en el hospital.

20.00 horas. Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1).

Documental sobre emigrantes gallegas

A cicatriz branca, de Margarita Ledo, incorpora materiales de diverso origen, incluyendo una novela,Porta blindada, de la propia cineasta. La entrada al pase es gratuita.

18.00 horas. Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10).

Charlas y sesiones de animación

El festival Imaxinaria continúa con obras como Jervasio o La mort du poisson. A las 18.15 horas hablarán Réka Bucsi y Nicole Stafford y a las 20.30 se proyecta Les Triplettes de Belleville.

16.30 horas.Afundación (Cantón Grande, 8).

El mal de ojo en la historia y el arte

José Luis García Dornelas ofrece una charla acompañada por la proyección de un centenar de imágenes para mostrar gráficamente la evolución de esta creencia a lo largo de los milenios.

20.00 horas. Portas Ártabras (Sinagoga, 22).

Estreno de la exposición ‘Feridas’

La artista visual María Xosé Ares usa como hilo conductor de la muestra, abierta hasta el 12 de abril, diversas enfermedades que sufre y provoca la sociedad. En el acto actuará Sara Gimeno.

19.30 horas. Alexandre Bóveda (San Andrés, 36).

Mesa redonda sobre la mujer en la ciencia

La charla, organizada por la plataforma Picus, contará con la participación de Concepción Herrero, Elvira Lindoso, María José Souto y Verónica Robles. Modera la periodista Lara Vivero.

19.00 horas. Centro Cívico de O Castrillón (Pablo Iglesias, 1).

Tertulia acerca de la menopausia

El nuevo episodio del ciclo Érase una red, de HI Coruña, toma como punto de partida Diario de una mudanza y, con la moderación de Silvia Salgado, hablarán Carol Strate y Shaila Calvo.

19.00 horas. HI Coruña (Avenida Porto da Coruña, 3).

Adolfo Bautista, nuevo académico

Con motivo de su ingreso en la Real Academia de Medicina de Galicia, el profesional leerá su trabajo Lecciones aprendidas de patología anal pediátrica. Del diagnóstico al tratamiento.

18.30 horas. Real Academia de Medicina (Durán Loriga, 10).