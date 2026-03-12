Jero García, exboxeador, este viernes hablará sobre acoso escolar en A Coruña: "Cuando los padres empiecen a ser castigados, la cosa empezará a cambiar"

La Fundación María José Jove celebra este viernes en Palexco una nueva edición de Lo Que De Verdad Importa en la que participarán 1.400 jóvenes. Los ponentes serán Alexia Vieira, Unai Garma y el exboxeador Jero García, que habló con este medio sobre la labor de su fundación contra el acoso escolar y la importancia del deporte en su vida.

En el Carabanchel de los años 70, el deporte fue para usted una vía de escape. ¿Hubo algún momento o alguna persona que resultara decisiva en ese proceso?

A mí al deporte me llevaron dos cosas claves en mi vida. Primero, mi abuelo, que me llevaba a ver las veladas de boxeo. Y lo segundo, el Atlético de Madrid. Yo, de pequeño, no quería ser Mike Tyson, yo quería ser el lateral izquierdo del Atlético. Lo que pasa es que nos quedamos en un proyecto porque tenía un problema, y es que me expulsaban en la mitad de los partidos. Entonces lo que hice fue dedicarme a deportes mucho más pacíficos, como el boxeo (ríe).

¿Cómo logró mantener esa constancia en el entrenamiento y en la práctica deportiva en un entorno marcado por las drogas y los conflictos?

Al final, la vida son sustos, son golpes, te va dando y te va colocando.El mayor KO de mi carrera fue el que me colocó. El primer golpe de verdad, que yo sentí que me caía de culo y me sorprendía, fue el nacimiento de mi hija. Estaba claro que el entorno era complicado, pero el nacimiento de mi hija, siendo yo casi adolescente, me hizo enfocarme en lo que realmente yo quería, que era ser padre y ser un ejemplo para ella.

Utiliza el boxeo como herramienta terapéutica para ayudar a jóvenes. En un momento en que este deporte sigue asociado a la violencia y arrastra cierta mala imagen, ¿de qué manera cree que puede servir para canalizar la ira?

Primero, vamos a contextualizar. El boxeo no es violento, es agresivo. Hay que diferenciar lo que es la violencia y lo que es la agresividad. La violencia es cuando fuerzas a alguien, cuando le violentas. Y en boxeo no violentamos a nadie; si quiere subirse a un ring, se sube porque quiere. Agresivo, por supuesto, pero tiene una agresividad intrínseca, implícita y, por encima de todas las cosas, reglada. Entonces nosotros, al canalizar esa agresividad, regulamos la ira. Lo bueno que tiene el boxeo es que juegas a pelear. Y tú, cuando juegas a pelear, estás aquí y ahora. Digamos que en un momento determinado te equilibras y eso es lo que hacemos. Lo bueno que tienen, no solo el boxeo, sino los deportes de contacto, es que para sentirte boxeador no hace falta pegarte con nadie. Existe una cosa que se llama boxeo sin contacto. Tú puedes jugar a pelear con el saco. Entonces ahora, gracias a Dios, los entrenadores de nuevo cuño saben manejar eso y por eso ahora el boxeo se ha hecho más comercial y ha empujado a más gente a estar en los gimnasios.

Su fundación trabaja con jóvenes. Cuando llega un chico que sufre acoso escolar, ¿cuál es el primer consejo que suele darle?

Sobre todo, que lo cuente. El cómplice más sanguinario que tiene cualquier tipo de violencia es el silencio. Nosotros, a través del deporte, lo que vamos a intentar es elevar la autoestima y que suba en autoconfianza. Y, a partir de ahí, cuando le regulemos emocionalmente, hay que empezar a empoderarlo. Pero no a través de aprender a defenderse, sino a través de pertenecer a una tribu, a una familia, que es lo que es cualquier escuela, tanto de boxeo como de deportes de contacto.

En un problema como el acoso escolar, que sigue muy presente, ¿qué papel cree que deben asumir los profesores, las familias y la Administración?

En el acoso escolar todos son víctimas y todos son culpables. Yo creo que habría que dar un paso adelante, principalmente la Administración. Hasta que no exista una ley orgánica de protección integral contra el acoso escolar, igual que la hay contra la violencia de género, creo que esto no va a evolucionar. Cuando los padres de los acosadores empiecen a ser castigados, tanto civil como penalmente, la cosa empezará a cambiar. Desgraciadamente, somos un país que, si no tenemos agente sancionador, no sabemos lo que es insuflar disciplina. Hasta que no exista esta ley, va a ser muy complicado. Los colegios podrán echar toda la carne en el asador, los padres también, pero si la Administración no apoya, y ahora mismo para mí no apoya, esto va en dirección al barranco.

En los últimos meses, se ha debatido sobre limitar el acceso de los menores a las redes sociales y, en Galicia, se ha restringido el consumo de bebidas energéticas. ¿Cree que hacen falta más leyes y que la educación, por sí sola, no basta?

Por supuesto, pero necesitamos leyes que castiguen a los padres, porque el primer parapeto educativo que hay es la casa, es el hogar. Si un niño no es educado en valores y no se le ha insuflado una determinada disciplina, luego el colegio no puede. En el colegio hay que aprender matemáticas, hay que aprender ciencias, hay que aprender otras cosas. Pueden ayudar a reforzar valores y principios éticos, pero principalmente el primer parapeto educativo es la casa. Y si tú te evades de esa responsabilidad, pues lo tendrás que pagar. Porque, si no, no tengas hijos.

¿Qué valoración hace de esas medidas en concreto?

A mí lo de las bebidas energéticas me parece bien, estoy completamente a favor, creo que es una droga. Y lo de las pantallas, creo que en su justa medida, si se hace bien, porque muchas veces el problema que tenemos en este país es que las leyes están bien hechas, pero luego no se cumplen. Ese es el problema que existe. Si se hace una ley y se cumple, es que un niño no tendría que tener absolutamente ninguna pantalla. De hecho, hay una ley, que es la ley de protección de datos. Un niño no tiene que tener redes sociales hasta que cumple 14 años. ¿Por qué las tiene? Porque su padre le deja. Entonces ¿a quién habría que castigar?

Mañana participa en un encuentro con jóvenes. ¿Considera que faltan referentes para los menores de hoy?

Como diría aquel, me encanta que me hagas esta pregunta. El problema que estamos teniendo es que culturalmente creemos que los niños tienen que tener referentes. Los niños no tienen que tener referentes. Los niños tienen que tener como referencia hechos determinados. Y a mí me dicen: “¿Quién ha sido tu referente?”. Mi referente no ha sido nadie. Pero sí ha habido gente que ha hecho grandes cosas. Y mis referencias son las grandes cosas que han hecho. Yo, por ejemplo, por mi carrera conozco a mucha gente famosa. Y mucha gente me dice: “Oye, ¿por qué no vamos y te lo presento?”. Yo no quiero entrar en ese camerino y conocer a un cantante que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor le conozco y me deja de gustar su música. Prefiero que me siga gustando su música. Prefiero hechos que cantantes. Esa es buena, ¿eh? (ríe).

Más allá de las figuras conocidas, ¿qué aprendizaje de su vida en Carabanchel o de la gente que tuvo cerca sigue muy presente hoy en su trabajo?

Si ha habido algo que me ha marcado en la vida es la vacuna que tuve contra la frustración. Creo que con ser un TDAH no diagnosticado, haber sido boxeador y ser del Atlético de Madrid, mi tolerancia a la frustración ha sido máxima.

Para terminar, ¿qué le gustaría que se llevaran los jóvenes que le escuchen mañana?

De mi parte, me gustaría que cuando salgan por la puerta de Palexco piensen que se van a caer, pero que no se van a permitir no intentar levantarse. Con eso, a mí me vale.