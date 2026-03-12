Jon Kortajarena, en A Coruña por su visita a la sede de Inditex en Sabón, en Arteixo
El modelo forma parte del círculo de amistades de la presidenta de la compañía, Marta Ortega, y ya ha estado en la ciudad en varias ocasiones invitado a diversas celebraciones y eventos
Jon Kortajarena está hoy en A Coruña por su visita a la sede central de Inditex en Sabón (Arteixo). El modelo y actor forma parte del círculo de amistades de la presidenta del gigante textil, Marta Ortega, y no es la primera vez que viaja hasta A Coruña, invitado a diversas celebraciones y eventos de la familia Ortega.
En noviembre de 2022 Jon Kortajarena fue uno de los invitados a la inauguración de la exposición que la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) dedicó a la obra fotográfica de Steven Meissel. Junto con Naomi Campbell e Irina Shayk y otras celebrities, el modelo acudió a A Coruña para acompañar a la hija de Amancio Ortega en la fiesta previa a la apertura de la muestra, que cosechó gran éxito de público.
Y un año antes, tanto Kortajarena como Campbell, dos tops mundiales de las pasarelas, también habían visitado A Coruña para la inauguración de la exposición del fotógrafo de moda Peter Lindbergh, la primera impulsada por la hija de Amancio Ortega en las instalaciones portuarias.
*Noticia en ampliación
