Jon Kortajarena, en A Coruña por su visita a la sede de Inditex en Sabón, en Arteixo

Jon Kortajarena está hoy en A Coruña por su visita a la sede central de Inditex en Sabón (Arteixo). El modelo y actor forma parte del círculo de amistades de la presidenta del gigante textil, Marta Ortega, y no es la primera vez que viaja hasta A Coruña, invitado a diversas celebraciones y eventos de la familia Ortega.

Eugenia Silva, Marta Ortega, Kortajarena, Amaia Salamanca y Eugenia de la Torrente, en la fiesta. / instagram

En noviembre de 2022 Jon Kortajarena fue uno de los invitados a la inauguración de la exposición que la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) dedicó a la obra fotográfica de Steven Meissel. Junto con Naomi Campbell e Irina Shayk y otras celebrities, el modelo acudió a A Coruña para acompañar a la hija de Amancio Ortega en la fiesta previa a la apertura de la muestra, que cosechó gran éxito de público.

Marta Ortega, la modelo Naomi Campbell y Benjamin Lindbergh, hijo del fotógrafo Peter Lindbergh. / Saskia Lawaks

Y un año antes, tanto Kortajarena como Campbell, dos tops mundiales de las pasarelas, también habían visitado A Coruña para la inauguración de la exposición del fotógrafo de moda Peter Lindbergh, la primera impulsada por la hija de Amancio Ortega en las instalaciones portuarias.

