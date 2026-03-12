La multinacional japonesa Resonac resucita la antigua parcela de Alu Ibérica en A Coruña, junto a Marineda: los trabajos empiezan este cuatrimestre

La multinacional japonesa Resonac compró los terrenos que ocuparon Alcoa y Alu Ibérica en el polígono industrial coruñés de Agrela, cerca de Marineda, con tres propósitos: expandir su planta actual en el parque que fabrica grafito para altos hornos; ceder parte a Ignis para que sintetice hidrógeno verde y crear una nueva instalación, pensada para grafito para baterías de coches eléctricos. Pero para que prosperen habrá que adaptar la inmensa finca, de 250.000 metros cuadrados, demoler parte de las naves y transformar otras. La empresa nipona acaba de anunciar que ha adjudicado la ejecución de los trabajos, que empezarán cuatrimestre, con una inversión de 5,5 millones de euros, y se prolongarán durante tres años.

Como ya publicó este diario, en la parcela hay cerca de 151.000 metros construidos, y la ejecución se dividirá en cinco zonas. En la primera, la más próxima a la avenida de Arteixo y que bordea la actual fábrica de Resonac por el oeste, se mantendrán las edificaciones existentes, excepto una báscula, y se aprovecharán para nuevos usos. La segnda es una amplia franja que ocupa la parte central de las antiguas instalaciones de Alu Ibérica, destinada a albergar la primera y segunda fase de una nueva planta de grafito para ánodos de batería, que de momento proyecto piloto.

Pero esta primera fase del proyecto es experimental, con una inversión de unos 10 millones de euros y destinada a probar si una fábrica orientada al mercado es viable. La empresa planea convertirla en una fábrica dirigida al mercado en un futuro, si bien esto depende de que considere que puede producir un producto satisfactorio, de las condiciones del mercado y de otros factores, como la disponibilidad de energía verde y de ayudas. El proyecto para el que se manejaron cifras como una inversión de 500 millones, con 600 empleados entre directos e indirectos y unas 60.000 toneladas de producto final, precisará una autorización ambiental.

Si esta fábrica avanza, las instalaciones para sintetizar grafito destinado a baterías se ampliarán en dos fases, por el noroeste y por el sureste. En la primera de estas direcciones se encuentra la zona 4, una franja de de terreno que da hacia San José y que albergaría la tercera fase del proyecto industrial, que precisaría de una investigación de la situación del suelo e intervenciones. La previsión es levar edificios existentes a cota cero, esto es, destruirlos completamente.

Y la zona 5, situada entre la actual planta de la empresa nipona y la primera fase de la fábrica experimental, albergará la cuarta fase de expansión de esta. Aquí se adecuarán algunos edificios, como la nave de desgasificación o los vestuarios, mientras que en algunos inmuebles se desmantelarán las cubiertas y otros, entre ellos la nave de fabricación de pastas y los tanques de fuel, se demolerán. Para las sucesivas ampliaciones se precisarán autorizaciones ambientales.

Apuesta por A Coruña

El director de Resonac Graphite Spain, Pablo Rifón, señala que la inversión encauza el compromiso de la empresa con la ciudad. “Cuando adquirimos estos terrenos asumimos dos compromisos con la ciudad de A Coruña y con Galicia: regenerar y acondicionar el espacio, y darle un nuevo uso que genere un impacto positivo para la región, y este es un avance fundamental para lograrlo.” Rifón, quien agradeció al Concello coruñés y a la Xunta de Galicia la agilidad en la tramitación y la disposición mostrada para facilitar el progreso del proyecto, señaló que “la coordinación entre ambas administraciones ha sido clave para avanzar con seguridad jurídica y con los máximos estándares medioambientales.”

Según promete la empresa, los trabajos se llevarán a cabo incorporando los principios de economía circular, es decir, "maximizando la revalorización y las posibilidades de reciclado de la práctica totalidad del material extraído reutilizable", cumpliendo las especificaciones técnicas y ambientales necesarias establecidas por la Xunta. Además, la adjudicataria promoverá la subcontratación de empresas locales para realizar los servicios necesarios para llevar a cabo los trabajos.