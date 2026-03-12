Protesta por los precios de los pisos en A Coruña: convocada una manifestación el sábado en As Conchiñas

El incremento de los precios de la vivienda en barrios populares de A Coruña, como Agra do Orzán, preocupa a la Plataforma polo Dereito á Vivenda, que celebró el jueves, 12 de marzo, una rueda de prensa donde trataron diversos aspectos relacionados con la materia, como la declaración de zona tensionada o las viviendas turísticas que no cumplen la normativa. Es por eso que convoca para el sábado, 14 de marzo, una concentración a las 12.00 en la plaza de las Conchiñas, en A Coruña. "O que está pasando coa vivenda non é un problema individual, é un problema social que require respostas políticas e mobilización cidadá", señalaron los portavoces.

Incremento en la venta y el alquiler

Los portavoces del colectivo explicaron que el precio del alquiler en el barrio aumentó más de un 45% en los últimos cinco años, y más de un 80% en la última década. Esto implica una diferencia de unos 300 euros mensuales en el precio del inmueble promedio, cifra que consideran "inasumible para moitas familias", teniendo en cuenta los salarios medios.

En el caso de la compra de vivienda, denuncian un deterioro equivalente, siendo el incremento en los últimos diez años del 65%, superando los 2.400 euros por metro cuadrado —incluso en edificios con más de 40 años de antigüedad—. Añaden que el Agra do Orzán no tiene la exclusividad en esta situación, sino que es un proceso generalizado que, indican, "afecta a toda la ciudad".

Zona tensionada y viviendas turísticas

Durante la comparecencia, la plataforma tildó de "insuficiente" la medida de declarar A Coruña zona tensionada. Para los portavoces, la raíz del problema se encuentra en la poca oferta de viviendas de alquiler, sumado a los precios elevados, por lo que consideran que las acciones relacionadas a la zona tensionada "non están solucionando o problema de fondo".

Otra de las quejas abordadas en la rueda de prensa fue el impacto de las viviendas de uso turístico. Hace unos meses, el colectivo presentó en el Concello de A Coruña una denuncia sobre pisos de esta índole que no cumplen la normativa, reportando "non ter constancia de actuacións municipais" al respecto. Subrayaron, además, las políticas de vivienda estatales de las últimas décadas, que consideran culpables, en parte, de favorecer la especulación inmobiliaria.