Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoResultados de InditexLa lucha contra la droga en A CoruñaLa despedida de JorqueraJagger, el dogo 'influencer' de O Burgo
instagramlinkedin

Protesta por los precios de los pisos en A Coruña: convocada una manifestación el sábado en As Conchiñas

La Plataforma polo Dereito á Vivenda denuncia que el precio del alquiler en el barrio coruñés Agra do Orzán aumentó más de un 45% en los últimos años, siendo el 65% en el caso de compra

La Plataforma polo Dereito á Vivenda Digna

La Plataforma polo Dereito á Vivenda Digna / Cedida

RAC

A Coruña

El incremento de los precios de la vivienda en barrios populares de A Coruña, como Agra do Orzán, preocupa a la Plataforma polo Dereito á Vivenda, que celebró el jueves, 12 de marzo, una rueda de prensa donde trataron diversos aspectos relacionados con la materia, como la declaración de zona tensionada o las viviendas turísticas que no cumplen la normativa. Es por eso que convoca para el sábado, 14 de marzo, una concentración a las 12.00 en la plaza de las Conchiñas, en A Coruña. "O que está pasando coa vivenda non é un problema individual, é un problema social que require respostas políticas e mobilización cidadá", señalaron los portavoces.

Incremento en la venta y el alquiler

Los portavoces del colectivo explicaron que el precio del alquiler en el barrio aumentó más de un 45% en los últimos cinco años, y más de un 80% en la última década. Esto implica una diferencia de unos 300 euros mensuales en el precio del inmueble promedio, cifra que consideran "inasumible para moitas familias", teniendo en cuenta los salarios medios.

En el caso de la compra de vivienda, denuncian un deterioro equivalente, siendo el incremento en los últimos diez años del 65%, superando los 2.400 euros por metro cuadrado —incluso en edificios con más de 40 años de antigüedad—. Añaden que el Agra do Orzán no tiene la exclusividad en esta situación, sino que es un proceso generalizado que, indican, "afecta a toda la ciudad".

Zona tensionada y viviendas turísticas

Durante la comparecencia, la plataforma tildó de "insuficiente" la medida de declarar A Coruña zona tensionada. Para los portavoces, la raíz del problema se encuentra en la poca oferta de viviendas de alquiler, sumado a los precios elevados, por lo que consideran que las acciones relacionadas a la zona tensionada "non están solucionando o problema de fondo".

Noticias relacionadas

Otra de las quejas abordadas en la rueda de prensa fue el impacto de las viviendas de uso turístico. Hace unos meses, el colectivo presentó en el Concello de A Coruña una denuncia sobre pisos de esta índole que no cumplen la normativa, reportando "non ter constancia de actuacións municipais" al respecto. Subrayaron, además, las políticas de vivienda estatales de las últimas décadas, que consideran culpables, en parte, de favorecer la especulación inmobiliaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
  2. Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
  3. Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
  4. La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
  5. El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
  6. Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo
  7. Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo
  8. Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: 'Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy

Protesta por los precios de los pisos en A Coruña: convocada una manifestación el sábado en As Conchiñas

La plaza de Azcárraga, epicentro de San Patricio en A Coruña

La plaza de Azcárraga, epicentro de San Patricio en A Coruña

A Coruña cerró 2025 con más de 9.700 pacientes pendientes de cirugía y una espera media de 78 días

A Coruña cerró 2025 con más de 9.700 pacientes pendientes de cirugía y una espera media de 78 días

'Rapants Club', 12 cancións e toda unha xira por diante: "Con todos os nosos discos, o que buscamos é dar un pasiño máis"

Avanza la obra en el mercado de Santa Lucía con la demolición de la estructura

Avanza la obra en el mercado de Santa Lucía con la demolición de la estructura

Detenido en A Coruña por apuñalar a un hombre en la mano

Detenido en A Coruña por apuñalar a un hombre en la mano

El centro ocupacional Pascual Veiga celebra su 35 cumpleaños en el Ágora de A Coruña

El centro ocupacional Pascual Veiga celebra su 35 cumpleaños en el Ágora de A Coruña

Rechazado el traspaso de la licencia de un pub de A Coruña porque fue falsificada

Tracking Pixel Contents