La plaza de Azcárraga, epicentro de San Patricio en A Coruña

Desde el viernes 13 hasta el domingo 15, la celebración contará con actuaciones musicales, reparto de gorros, sorteos y degustaciones de cervezas irlandesas

Asistentes a una celebración de San Patricio.

Asistentes a una celebración de San Patricio.

RAC

La plaza de Azcárraga se vestirá de San Patricio desde este viernes 13 y hasta el domingo 15 para celebrar la efeméride irlandesa con actuaciones musicales, concurso de tiraje de cerveza, curso de cultura cervecera y sorteos.

El viernes arrancan los conciertos con Maghúa, a las 19.30 horas, Son d’aquí, a las 20.30 horas, y una actuación musical para cerrar la noche. El sábado estarán Os Viqueiras a las 13.30 horas y, ya por la tarde, será el turno de Os Gaiteiriño a partir de las 19.30 horas, tras los que llegará Donaire, a las 21.00 horas, y As Bestas, a las 22.30 horas.

El domingo, las celebraciones de San Patricio se cerrarán con la actuación de Folerpas a las 13.30 horas. También habrá propuestras gastronómicas, reparto de gorros de San Patricio y distintas variedades de cervezas irlandesas durante todo el fin de semana.

El concejal Gonzalo Castro presentó en la tarde de este jueves la festividad, que pretende “apoyar al sector hostelero de la ciudad”, en un acto que contó con ambientación musical y una degustación gratuita de cerveza.

TEMAS

