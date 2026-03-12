Solución para uno de los problemas de San Andrés: adiós a la invasión de los parterres

Desde la reforma de la calle San Andrés en A Coruña, convertida en un bulevar, la zona ha ganado espacio para los peatones, pero también se veían prácticas indebidas como aparcamientos sobre los parterres. Estos últimos son los que más están sufriendo las actitudes incívicas de algunos, ya que aparecían totalmente destrozados por las ruedas de los vehículos.

Algunos conductores que utilizaban las zonas de carga y descarga no se adecuaban al espacio reservado y ocupaban también parte de los pequeños ajardinamientos que decoran la calle. En algunos puntos sólo quedaba tierra y la calle se ensuciaba a su alrededor.

Noticias relacionadas

El Concello ha tratado de buscarle una solución al problema y a lo largo de este miércoles comenzaba a colocar unas protecciones forjadas con un diseño especial y adecuado a la reforma para minimizar esta situación.