Sylvain Chomet, padrino del festival 'Imaxinaria' en A Coruña: "Mi mayor inspiración es ser mi primer espectador"

Una de las figuras más reconocidas a nivel internacional del mundo de la animación, Sylvain Chomet, es el cineasta que ejerce de padrino del Festival Internacional de Animación de Afundación, Imaxinaria. Su película más reciente, Marcel et Monsieur Pagnol (Una vida magnífica), se estrena en A Coruña con su proyección en la sede de Afundación el sábado, 14 de marzo. Con otra sesión programada para el jueves, 12 de marzo, donde expondrá Les Triplettes de Belleville (Bienvenidos a Belleville), Chomet estará presente ambas jornadas para introducir las piezas. El domingo, 15 de marzo, Imaxinaria le entregará el galardón en la jornada de clausura, acto en el que también se proyectará La Vieille Dame et les Pigeons (La anciana y las palomas).

Las películas del francés fueron nominadas tres veces a los Premios Óscar, dos como mejor largometraje y una en el premio a mejor corto, ascendiendo la cifra a 19 galardones y 40 nominaciones a lo largo de su carrera. A pesar de conocer varias localidades españolas, será la primera vez del director en A Coruña, ciudad que visitará con su hija y por la que siente curiosidad al percibirla como "otra España".

¿Siempre quiso dedicarse al mundo de la animación?

No, pero cuando era niño siempre estaba dibujando. Cuando era muy, muy pequeño, con dos años y medio o así, empecé a dibujar. Desde entonces no paré. Pero lo que siempre quise hacer eran libros de cómic o de ilustraciones, pero nada relacionado con el cine. Y realmente fue porque encontré un trabajo en Inglaterra en un estudio de animación, para ser capaz de vivir de algo y cubrir mis gastos. Empecé a aprender sobre el tema, realmente me gustó y dije: 'Me encantaría hacer películas con eso'. Después de un tiempo, me di cuenta de que podía ser director, pero tuve una vida antes de serlo; es decir, tuve mucha experiencia con otros aspectos, como escribir diálogos o crear escenarios, incluso hacer música.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración a la hora de hacer películas?

Mi mayor inspiración es ser mi primer espectador, así que, si hago algo y para mí funciona, esa es mi inspiración. Porque parece que tengo un gusto un tanto universal para el cine, y la mayoría de las veces, cuando algo me hace reír, hace a la gente reír, y cuando algo me hace llorar, hace a la gente llorar. Y, por otro lado, mi mayor inspiración es contar una historia. Más que mostrar imágenes, quiero contar historias y ser capaz de que el público me acompañe en el viaje.

¿Qué quiere mostrar con su trabajo?

Disfruto bastante de la gente normal, de los personajes normales. En la animación, me gusta tener personajes que no son los típicos que verías en películas animadas. Como, por ejemplo, los perdedores, o los 'perdedores buenos', como yo los llamo, gente que solo tiene una cosa en la cabeza, que la mayor parte del tiempo solo quieren una cosa. Encuentro eso bastante gracioso, sobre todo cuando todos estos personajes se encuentran y están juntos; pero también me gusta la idea de hacerlos mover de una manera que sea única para ellos. Por ejemplo, el policía en La Vieille Dame et les Pigeons (La anciana y las palomas), se mueve como un cuervo, como un ave rapaz; y el ciclista en Les Triplettes de Belleville (Bienvenidos a Belleville), se mueve como un caballo exhausto. Así que hay algo que me gusta contar con la forma en la que mis personajes se muestran y se mueven.

¿Diría que hay un tema recurrente en su obra?

Me resulta muy complicado hablar de mis películas de forma conjunta, pero diría que la infancia. Hay algo en ella, en la pérdida de los padres, como en Les Triplettes de Belleville (Bienvenidos a Belleville). Pasa lo mismo en mi última obra con Pagnol, porque pierde a su madre muy pronto. Y en la nueva película que estoy haciendo pasa algo similar. Pero tampoco diría que es una temática general, aunque sí considero que hay algo importante en la infancia. Si hubiera un tema recurrente, sería el cómo mantener tu corazón infantil cuando creces.

'Imaxinaria' proyectará Bienvenidos a Belleville el jueves, y Una vida magnífica el sábado. Usted asistirá a ambos encuentros, ¿qué puede esperar el público de la cita?

Explicaré los temas y, si quieren hacer preguntas, estaré disponible para hacer un Q&A [preguntas y respuestas]. Suelo hacerlo con Bienvenidos a Belleville, porque tiene un final feliz. Es más difícil con Una vida magnífica, porque mucha gente se emociona con la película, y el sentimiento les dura; es muy complicado hablar en ese momento, siempre me siento un poco indiscreto al final de esa pieza. Por otro lado, haré una clase magistral, y ahí hablaré sobre cómo empecé en la animación, mis inspiraciones...

¿Cómo surgió la colaboración con 'Imaxinaria'?

Contactaron conmigo, fueron muy amables y dije que sí. Siendo sincero, no voy a demasiados festivales de animación. Vine a este porque tengo muy buenas sensaciones con los organizadores, y además A Coruña es un lugar que tengo muchas ganas de visitar, porque no me gusta el calor. Me fascina esta área de España, porque es celta y se asemeja a la Bretaña, es muy verde. Probablemente sea el último festival que haga, porque estoy trabajando en mi nueva película.

Como director con múltiples premios y nominaciones, ¿qué opina sobre iniciativas locales como esta?

Hay muchas cosas maravillosas de este festival. Cuando no eres famoso, no tienes tanto dinero y haces tus propias películas sencillitas, puedes ir a este tipo de ciclos. Y se pueden encontrar obras realmente buenas así. No soy muy fan de los festivales muy grandes, pero me gustan estos pequeñitos, porque siempre conoces a gente buena. Por ejemplo, en Annecy, es más complicado conocer gente porque es muy industrial, en cierta manera. Pero aquí puedes pasar tiempo con otras personas, y está guay ver las películas de otros, también, especialmente de la nueva generación.

¿Qué les diría a los jóvenes que quieren iniciarse en este mundo?

Diría que lo básico es dibujar. Cuanto más dibujas, menos serás copiado por la inteligencia artificial. Así que tienes que dibujar, y conservar tu arte. Los españoles tienen un gran pasado en la historia del arte, tuve a muchos españoles en mis películas, porque son los mejores. Para resumir, diría que mantengan su identidad, y que no hagan manga, por favor. No entiendo por qué directores franceses están haciendo manga ahora. Tenemos una historia súper amplia en el arte, no entiendo por qué todo tiene que parecer japonés, es una pena.