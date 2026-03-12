¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña? La Aemet y Meteogalicia dan las claves

El tiempo en A Coruña toma poco a poco ritmo primaveral. A pocos días del cambio de estación, la ciudad se va despidiendo del invierno, que agota sus hojas en el calendario. A estas alturas del año los coruñeses miran a los termómetros y a las predicciones meteorológicas con un abrigo y un paraguas colgados cerca de la puerta de casa porque saben que es pronto para librarse de ellos, pero en esta cuenta atrás para la primavera empiezan a aparecer sorpresas en forma de jornadas de tiempo apacible, seco y hasta soleado que ayudan a sobrellevar los últimos coletazos de una temporada invernal marcada por el hastío de borrascas en Galicia.

Hoy jueves 12 de marzo aparece en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia como una de esas sorprendentes pinceladas de tinte primaveral en medio de una semana en la que los chubascos se resisten a desaparecer del mapa del tiempo.

Así que hoy será un día de tiempo apacible y con subida de temperaturas: los termómetros en A Coruña alcanzarán hasta 17 grados de máxima.

Veremos nubes en las primeras horas de la mañana pero se abrirán claros y, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles al final de la jornada, durante el día veremos un paisaje que se parece más a la primavera que al invierno, que, por cierto, volverá a hacerse notar mañana viernes día 13 con un día marcado de nuevo por las lluvias y por la alerta naranja en el litoral coruñés, con viento y olas de hasta 6 metros.

Las temperaturas mañana se mantendrán en niveles parecidos a los de hoy pero veremos más nubes y vuelven los chubascos, así que el asomo primaveral se limitará a la jornada de hoy y ya mañana vuelve a variar el tiempo, que seguirá siendo cambiante durante el fin de semana, ya que tanto el sábado día 14 como el domingo día 15 de nuevo vuelven a aumentar las probabilidades de lluvia y bajan los termómetros.

La buena noticia para quienes ansían tiempo más estable es que, previsiblemente, A Coruña y en general Galicia recuperan a partir del lunes la influencia de las altas presiones, con baja probabilidad de lluvias y temperaturas en ascenso por lo menos durante la primera mitad de la semana próxima.