El tiktoker de Nueva York que ha hecho cruzar el océano a Estrella Galicia: "Es mi cerveza favorita en el mundo"

A Marcus Cousin (@permanentmarcus1), un influencer estadounidense con más de 26.000 seguidores en TikTok, le apasiona España. Pero, sobre todo, le gusta una de sus cervezas, la Estrella Galicia, que tiene dificultades para encontrar cuando está en su país natal.

Recientemente, y guiado por sus seguidores, el creador de contenido encontraba un lugar para adquirirla, un logro que no dudó en compartir en redes sociales. ¿El problema? Un precio de 30 euros que le llevó a hacer un llamamiento desde su perfil para que Hijos de Rivera se expandiera por Nueva York y no le resultara tan complicado disfrutar de su variedad predilecta, la Red Vintage.

"Llevo una eternidad buscando mi cerveza favorita en el mundo, la 1906. Y finalmente la encontré y me costó 30 dólares una caja. ¡Una locura! Pero la compré, porque no la encuentro en ningún otro sitio", lamentaba el influencer, que le ofrecía a la marca "un trato". "Dejadme ser patrocinador de la cerveza. La beberé gratis, la promocionaré todos los días. ¿Necesitáis que venda un riñón? ¡Lo haré! Lo que sea mientras no tenga que pagar 30 dólares", pedía entre bromas.

Los fans estadounidenses de la ciudad -Estrella Galicia fue elegida como mejor cervecera española en Nueva York- apoyaron con más de 11.000 'me gusta' el vídeo de Cousin, que llegó hasta el otro lado del océano. Allí, Internet hizo su magia llevando el mensaje hasta el equipo de Hijos de Rivera, que quiso echarle una mano a su seguidor estadounidense para que no siguiera penando.

Estrella Galicia, una pasión cervecera en Nueva York con final feliz

En su siguiente aparición en redes, Cousin estaba pletórico. La marca cervecera le había contactado tras la difusión de su vídeo, para que los fans de la Estrella en tierras norteamericanas -entre los que se encuentra el propio Bill Clinton- no tuvieran que luchar tanto para hacerse con la bebida.

"Me escribieron y me dijeron: 'No te preocupes, Marcus, nosotros nos encargamos'. Quedamos y me dieron un montón de cosas", contaba el neoyorquino en sus redes, en las que aseguraba que "van a pasar muchas cosas buenas con Estrella Galicia".

Además de anunciar la buena nueva, el estadounidense aprovechó para presumir de alguno de los presentes con los que la compañía había premiado su pasión por la marca. Entre los regalos había una copa como la de "los bares", una gorra y una camiseta. Y también una caja de sus amadas Red Vintage, que espera que sean cada vez más frecuentes en la ciudad.