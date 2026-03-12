Vecinos de Eirís y Pedralonga protestan en A Coruña por las expropiaciones para la urbanización de Monte Mero

"¡Monte Mero xa existe! Monte Mero resiste!" es el lema de la protesta que anoche protagonizaron en A Coruña vecinos de Eirís y Pedralonga afectados por las expropiaciones para la urbanización de Monte Mero, donde se prevé la construcción de más de 4.000 viviendas. Alrededor de medio centenar de personas se concentraron en los jardines de Méndez Núñez, delante del Kiosko Alfonso, para manifestar su descontento ante las autoridades congregadas allí para acudir a la inauguración de una exposición en este recinto.

Exigen al Concello y la Xunta "una salida razonable" a su situación. Entre los afectados hay vecinos de Chan da Agra, Monte do Mero, O Foxo, Pedralonga y Pedro Fernández. "Van ser case 200 persoas ás que se lles vai expropiar a súa vivenda, quedando na rúa, mentres que as administracións van facer vivendas. E son tamén moitas e moitos ós que lles arrebatarán os seus terreos", denuncian en un comunicado en el que aseguran que desde noviembre están "tratando de ser recibidos" por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ayer se encontraba en el acto del Kiosko Alfonso donde estos vecinos se plantaron con sus camisetas reivindicativas y a la que le pidieron "nuevamente" que se siente a hablar con ellos, a lo que --según los afectados-- la regidora "se comprometió", al igual que --añaden-- el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, y los concejales del BNG presentes a las puertas del Kiosko Alfonso.