Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoResultados de InditexLa lucha contra la droga en A CoruñaLa despedida de JorqueraJagger, el dogo 'influencer' de O Burgo
instagramlinkedin

Vecinos de Eirís y Pedralonga protestan en A Coruña por las expropiaciones para la urbanización de Monte Mero

Exigen al Concello y la Xunta "una salida razonable" para los cerca de 200 propietarios de viviendas y terrenos que serán expropiados en el ámbito donde se prevé la construcción de más de 4.000 viviendas

Vecinos de Eirís y Pedralonga afectados por las expropiaciones para la urbanización de Monte Mero protestan en A Coruña.

Vecinos de Eirís y Pedralonga afectados por las expropiaciones para la urbanización de Monte Mero protestan en A Coruña. / Iago López

Sandra Abad

"¡Monte Mero xa existe! Monte Mero resiste!" es el lema de la protesta que anoche protagonizaron en A Coruña vecinos de Eirís y Pedralonga afectados por las expropiaciones para la urbanización de Monte Mero, donde se prevé la construcción de más de 4.000 viviendas. Alrededor de medio centenar de personas se concentraron en los jardines de Méndez Núñez, delante del Kiosko Alfonso, para manifestar su descontento ante las autoridades congregadas allí para acudir a la inauguración de una exposición en este recinto.

Exigen al Concello y la Xunta "una salida razonable" a su situación. Entre los afectados hay vecinos de Chan da Agra, Monte do Mero, O Foxo, Pedralonga y Pedro Fernández. "Van ser case 200 persoas ás que se lles vai expropiar a súa vivenda, quedando na rúa, mentres que as administracións van facer vivendas. E son tamén moitas e moitos ós que lles arrebatarán os seus terreos", denuncian en un comunicado en el que aseguran que desde noviembre están "tratando de ser recibidos" por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ayer se encontraba en el acto del Kiosko Alfonso donde estos vecinos se plantaron con sus camisetas reivindicativas y a la que le pidieron "nuevamente" que se siente a hablar con ellos, a lo que --según los afectados-- la regidora "se comprometió", al igual que --añaden-- el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, y los concejales del BNG presentes a las puertas del Kiosko Alfonso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
  2. Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
  3. Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
  4. La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
  5. El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
  6. Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo
  7. Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo
  8. Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: 'Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy

El aeropuerto de A Coruña mantiene sus pasajeros en febrero a las puertas del fin de los convenios

El aeropuerto de A Coruña mantiene sus pasajeros en febrero a las puertas del fin de los convenios

El tiktoker de Nueva York que ha hecho cruzar el océano a Estrella Galicia: "Es mi cerveza favorita en el mundo"

El tiktoker de Nueva York que ha hecho cruzar el océano a Estrella Galicia: "Es mi cerveza favorita en el mundo"

El callejero de A Coruña: calle Vereda del Polvorín, el camino hacia el depósito de Monte Alto

El callejero de A Coruña: calle Vereda del Polvorín, el camino hacia el depósito de Monte Alto

Detenido en A Coruña por apuñalar a un hombre en la mano

Detenido en A Coruña por apuñalar a un hombre en la mano

La multinacional japonesa Resonac resucita la antigua parcela de Alu Ibérica en A Coruña, junto a Marineda: los trabajos empiezan este cuatrimestre

La multinacional japonesa Resonac resucita la antigua parcela de Alu Ibérica en A Coruña, junto a Marineda: los trabajos empiezan este cuatrimestre

Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana: los nombres detrás del nuevo mapa de la construcción en A Coruña

Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana: los nombres detrás del nuevo mapa de la construcción en A Coruña

Vecinos de Eirís y Pedralonga protestan en A Coruña por las expropiaciones para la urbanización de Monte Mero

Vecinos de Eirís y Pedralonga protestan en A Coruña por las expropiaciones para la urbanización de Monte Mero

La Guardia Civil interviene tabaco y viagra de contrabando en el aeropuerto de A Coruña

La Guardia Civil interviene tabaco y viagra de contrabando en el aeropuerto de A Coruña
Tracking Pixel Contents