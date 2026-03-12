Vecinos de Eirís y Pedralonga protestan en A Coruña por las expropiaciones para la urbanización de Monte Mero
Exigen al Concello y la Xunta "una salida razonable" para los cerca de 200 propietarios de viviendas y terrenos que serán expropiados en el ámbito donde se prevé la construcción de más de 4.000 viviendas
"¡Monte Mero xa existe! Monte Mero resiste!" es el lema de la protesta que anoche protagonizaron en A Coruña vecinos de Eirís y Pedralonga afectados por las expropiaciones para la urbanización de Monte Mero, donde se prevé la construcción de más de 4.000 viviendas. Alrededor de medio centenar de personas se concentraron en los jardines de Méndez Núñez, delante del Kiosko Alfonso, para manifestar su descontento ante las autoridades congregadas allí para acudir a la inauguración de una exposición en este recinto.
Exigen al Concello y la Xunta "una salida razonable" a su situación. Entre los afectados hay vecinos de Chan da Agra, Monte do Mero, O Foxo, Pedralonga y Pedro Fernández. "Van ser case 200 persoas ás que se lles vai expropiar a súa vivenda, quedando na rúa, mentres que as administracións van facer vivendas. E son tamén moitas e moitos ós que lles arrebatarán os seus terreos", denuncian en un comunicado en el que aseguran que desde noviembre están "tratando de ser recibidos" por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ayer se encontraba en el acto del Kiosko Alfonso donde estos vecinos se plantaron con sus camisetas reivindicativas y a la que le pidieron "nuevamente" que se siente a hablar con ellos, a lo que --según los afectados-- la regidora "se comprometió", al igual que --añaden-- el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, y los concejales del BNG presentes a las puertas del Kiosko Alfonso.
- El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
- Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
- Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
- La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
- El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
- Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo
- Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo
- Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: 'Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy