Culleredo exige una reunión "urgente" del área metropolitana de A Coruña para coordinarse con el corte de A Pasaxe

Entre el 30 de marzo y el 1 de abril, la carretera de A Pasaxe estará cortada en un tramo de 300 metros a la altura del Chuac, pues, según ha anunciado la Xunta, se aprovecharán estos días de Semana Santa para derribar el viaducto que lleva al complejo hospitalario. La obra, parte de la reforma de los accesos, cortará una de las dos principales arterias de comunicación entre A Coruña y su comarca, y el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, ha pedido una “reunión urgente” de la ciudad y el cinturón metropolitano para “establecer una coordinación efectiva”. Según argumenta el Concello de Culleredo, los trabajos "conllevarán una afección notable al tráfico de la ciudadanía del área", y Rioboo pide una mesa conjunta con Ayuntamientos, Xunta de Galicia, Estado y fuerzas de seguridad “para adoptar medidas conjuntas que minimicen el impacto del corte sobre el día a día de nuestros vecinos”.

La vía, argumenta el regidor, es una de las arterias principales para el acceso a Culleredo, especialmente a la trama urbana de Fonteculler, O Burgo, A Corveira o Vilaboa. Y, aunque la Xunta ha elegido días "con menos densidad de tráfico por la Semana Santa", Rioboo añade que seguirá habiendo una carga de circulación muy importante, por lo que ve “imprescindible” una planificación efectiva. Entre las cuestiones a tratar, señala, están alternativas a la circulación para los vecinos del área y de A Coruña, que, considera, no se deben limitar al entorno inmediato del corte en la AC-12, sino que "deben abarcar un radio muy superior para evitar colapsos y favorecer que los usuarios varíen su ruta a opciones más fluidas".

Para Rioboo, el corte puede suponer "un colapso para Alfonso Molina”, alerta Rioboo, una infraestructura "ya saturada" y que "ante cualquier incidencia genera congestión en toda el área", y señaló que dos accidentes este jueves en A Pasaxe y Alfonso Molina provocaron grandes retenciones en Culleredo. “Debemos concebir la movilidad con perspectiva metropolitana, funcionamos en red y acordar políticas a escala supramunicipal es el único camino para pensar en el ciudadano y evitar el caos”, afirma Rioboo, que pide también contar con alternativas para el transporte metropolitano y para los accesos al hospital y plantea el refuerzo del transporte público. Así, indica, se podrá ofrecer “con anticipación” una comunicación detallada por todas las vías a la ciudadanía de la ciudad y el área y así llegar preparados a la fecha anunciada.