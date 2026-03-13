Las escuelas infantiles de A Coruña anuncian más plazas

Las escuelas infantiles municipales anuncian nuevas plazas tras quedar un total de 412 vacantes repartidas entre el primer curso (menores de un año), segundo curso (entre uno y dos años) y tercero (de dos a tres años). Para solicitar una nueva plaza, será necesario tener una edad mínima de tres meses el día del comienzo del curso escolar y no haber cumplido los tres años el 31 de diciembre de 2026. Podrán excluirse de este límite de edad los niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. Las solicitudes deberán presentarse a partir de este lunes 16 y hasta el 30 de marzo a través de este enlace.

Será necesario que el menor se encuentre empadronado con alguno de los progenitores o tutor legal y contarán con preferencia los alumnos que se matriculen por primera vez y que tengan un hermano escolarizado en el curso 2026/27 en alguna de las escuelas de la red municipal. Los hijos de personal que presta servicios en la escuela infantil en la que deseen matricularse también podrán hacerlo de forma preferente siempre que existan plazas vacantes. Además, hay plazas reservadas a urgencia social para menores tutelados o en situación de guardia por parte de la Administración, para hijos de mujeres en régimen de acogida o víctimas de violencia de género, y para menores que se encuentren en una familiar de riesgo social.