El ExpoRock Festival enciende A Coruña: "Es una de las ciudades rockeras por excelencia"

"El rock nunca se fue", asegura Andrés Fernández, el director de ExpoCoruña. Cambió de escenario, perdió foco mediático frente a otros géneros y dejó de ocupar portadas, pero siguió llenando salas. Y este 14 de marzo vuelve a sonar en A Coruña, y lo hace bajo techo. En recinto de ExpoCoruña ya está todo listo para acoger la primera edición del ExpoRock Festival, una apuesta que une música en directo, cultura motera, feria vintage y gastronomía en una misma jornada. Detrás del proyecto están el propio recinto y la promotora Metronoventa, que defienden la cita como "algo más que un simple concierto", con un cartel encabezado por nombres históricos como M-Clan, El Drogas, Soziedad Alkoholika u Obús.

La apuesta llega en un momento en el que muchos se preguntan si el rock ha perdido fuerza. Para Ángel Cabezal, coordinador de ExpoRock, la respuesta es clara: "El rock está muy latente. La cultura de festivales ha crecido muchísimo. Antes ibas a ver un concierto concreto. Ahora la gente quiere vivir la experiencia completa durante todo el día. Además, A Coruña es una de las ciudades rockeras por excelencia".

Ángel Cabezal, coordinador de ExpoRock y Andrés Fernández, director de ExpoCoruña / CASTELEIRO

Esa idea de experiencia atraviesa todo el proyecto. ExpoRock no se plantea como una sucesión de conciertos, sino como una jornada que mezcla música, cultura motera, feria vintage y gastronomía. El evento empieza a las 12.00 horas con M-Clan, en plena gira de 30 aniversario, y tiene previsto finalizar a las 3.30 horas tras hora y media de la reconocida banda Obús. Más de cien motos han confirmado ya su participación en la concentración prevista durante el festival, un guiño a una estética que siempre ha acompañado al género. "Desde el principio queríamos hacer algo que fuera más allá de la música", explica Ángel. "A Coruña es una ciudad muy rockera dentro de Galicia y no había un festival de este tipo fuera de la temporada de verano. Creíamos que había espacio para una cita así".

El calendario no es casual. Mientras la mayoría de grandes festivales se concentran entre junio y agosto, ExpoRock se celebra en marzo y bajo techo. Para Andrés esa decisión responde a una estrategia clara. "En verano hay innumerables festivales al aire libre. Nosotros queríamos ubicarlo en otro momento del año. Eso aporta desestacionalización y, además, al ser un recinto cubierto no dependemos del clima", indica.

El recinto ferial busca así reforzar su perfil polivalente. "No solo es un espacio para ferias y congresos. Hemos acogido convenciones, presentaciones de producto y eventos corporativos. Un festival de música es otra tipología de evento que encaja perfectamente", señala Andrés.

Un público amplio

La presencia de bandas como M-Clan o El Drogas conecta con un público que creció con esas canciones, pero la organización insiste en que el objetivo no se limita a la nostalgia. "Pensamos en un público amplio", apunta Ángel. "Desde gente joven hasta personas por encima de los 60 años. Tenemos constancia de que vendrán familias completas. No es habitual ver a varias generaciones compartiendo un mismo festival y eso nos parece muy interesante".

El cartel combina nombres consolidados con propuestas más jóvenes y bandas gallegas. La selección, aseguran, respondió tanto al interés del público como al de los propios artistas. "Había grupos que querían venir a A Coruña y otros a los que se lo propusimos y aceptaron encantados", explica Ángel que asegura que lo más complicado "fue equilibrar un cartel que gustara a perfiles distintos".

Sobre los tópicos que todavía acompañan al rock, Andrés rechaza cualquier asociación automática con excesos. "No veo que un tipo de música tenga que vincularse a determinadas conductas. Me parece un cliché que ya no tiene sentido hoy en día".

La organización no aspira a competir con macroeventos de decenas de miles de personas. La ambición pasa por consolidar una cita propia en el calendario cultural de la ciudad. "La idea es que tenga continuidad", subraya el director de ExpoCoruña. "Queremos que sea un festival que quede para la ciudad y para la región, fuera de la temporada habitual", insiste.

En una escena dominada por otros estilos, ExpoRock reivindica el espacio del rock sin grandes discursos, pero con hechos: guitarras en directo, nombres históricos sobre el escenario y un día completo para quienes siguen encontrando en este género algo más que música. "Va a ser una experiencia única", prognistica Ángel.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, destacó este viernes el valor cultural y musical del festival ExpoRock. Castro subrayó que el rock es "una de las tendencias musicales más importantes" y que forma parte de la esencia de muchos estilos actuales, por lo que consideró importante que "tenga presencia en la programación cultural de la ciudad". El concejal también expresó su deseo de que esta primera edición "sirva para consolidar el festival como una referencia del rock en Galicia" y avanzó que la organización espera reunir entre 3.500 y 4.000 asistentes.