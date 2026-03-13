Hablan los barrios de A Coruña afectados por el corte de Semana Santa: As Xubias tendrá un desvío mientras Os Castros, O Castrillón y Eirís reclaman información

Esta Semana Santa, A Coruña se queda sin una de sus principales vías de comunicación con la comarca. La Xunta, como parte de la obra de los accesos al Chuac, cortará totalmente la AC-12, la carretera de A Pasaxe, en un tramo de 300 metros a la altura del complejo hospitalario. Los trabajos supondrán un cierre total en dirección de entrada y salida entre el 30 de marzo y el 2 de abril, obligarán a cambiar las rutas de tráfico, y la Xunta todavía no ha anunciado oficialmente los desvíos, que ha prometido desvelar la próxima semana. Los barrios más afectados exigen información: la asociación vecinal de Os Castros ha pedido una reunión con el Concello y la de Eirís con la Xunta, mientras que en O Castrillón protestan por la "falta de respeto" de que no hayan recibido explicaciones y en As Xubias el Gobierno gallego ha anunciado una ruta alternativa.

Según explica Roberto Prado, presidente de la asociación cultural Eumedre, tuvieron encuentros con el Ejecutivo autonómico y local y "nos dieron alternativas, no nos podían dejar aquí encerrados". El Gobierno gallego permitirá el acceso a las viviendas de la zona, situadas entre la AC-12 y la ría, a través de la vía que baja junto al Hospital Materno, para que puedan entrar los coches que vienen en dirección de entrada en la ciudad antes de llegar al corte. Ahora es de sentido único, pero, según explica Prado, pasará a poderse circular en las dos direcciones, si bien no al mismo tiempo. Por la estrechez de la pista, "van a instalar semáforos" que permitirán el paso alternativamente hacia As Xubias y hacia la AC-12. Para Prado, el corte no es demasiado problemático, ya que "nos dijeron que serían tres días, luego vas a poder circular normal, todas las obras llevan incomodidades". Luego vendrán meses antes instalar el nuevo viaducto, pero el presidente de Eumedre indica que seguirá abierto el paso por la vía junto al Materno.

"Falta de respeto"

Otros barrios afectados por el cambio en la movilidad reclaman información. La AC-12 es la salida natural de la ciudad para los vecinos de zonas como Os Castros, O Castrillón y Eirís, y las agrupaciones vecinales de estos distritos no han tenido encuentros con las administraciones. Según denuncian Ramiro Otero, presidente de la asociación de vecinos Castrillón Urbanización Soto IAR, no han recibido ninguna comunicación de la Xunta ni del Concello, lo que supone "una falta de respeto a todos los vecinos y vecinas que tienen que salir a trabajar, pero a mayores para los usuarios que entran y salen de la ciudad". "Un despropósito de falta de información", remacha.

El presidente de la asociación de vecinos de Oza A Gaiteira Os Castros, Paulo Sexto, relata que tampoco ha tenido reunión con las administraciones con este tema, aunque ha pedido una con el Concello "para que nos explique, e poidamos trasladar á veciñanza". "É un tema importante, canta máis información teñamos mellor, para poder explicar á xente e divulgar polo barrio como vai ser para evitar problemáticas", indica. Su asociación alegó contra el proyecto de accesos al Chuac hace años, alegando problemas ambientales y de movilidad.

"A Xunta sabía o que ía pasar"

En la asociación Uxío Carré, de Eirís, un barrio también afectado por las expropiaciones ligadas al Chuac, reclaman que "non imos consentir que nos bloqueen o barrio". Según explica su presidenta, Mónica Díaz, han pedido al Concello desde hace meses "unha xuntanza para coordinar o tema do tráfico, volvimos insistir cando anunciaron que se derrubaría [el viaducto] en Semana Santa", y de nuevo este jueves cuando trascendió que habría un corte total.

"O que nos din é que lle piden info á Xunta e que é a Xunta a que non colabora, e agora pedimos á Xunta xuntanza", añade. Para Díaz, "Eirís non pode absorber todo o tráfico do CHUAC, e menos sen organizalo", y denuncia que "xa van moitos meses aguantando os camións arriba e abaixo". La Xunta y la Axencia Galega de Infraestruturas, protesta, "sabían perfectamente o que ía pasar cando decidiron contra toda lóxica ampliar o vello CHUAC en vez de facer un hospital novo".