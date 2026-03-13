La receta de cerveza artesanal que triunfó en el Mega de A Coruña: hecha por un madrileño al estilo clásico de Estrella Galicia

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Víctor Campos Rabadán ganó la gran final del VI Certamen Homebrewer de Hijos de Rivera

El ganador del concurso, Víctor Campos Rabadán.

El ganador del concurso, Víctor Campos Rabadán.

RAC

MEGA, el Museo de Estrella Galicia,acogió esta semana la gran final del VI Certamen Homebrewer de Hijos de Rivera, con el madrileño Víctor Campos Rabadán como ganador. Su receta se impuso entre las 72 cervezas presentadas por cerveceros caseros de toda España, la cifra más alta de participación del concurso. Los participantes tuvieron que elaborar una German Pils, el estilo clásico de Estrella de Galicia, y el certamen contó con un panel de 16 jueces, con profesionales de Hijos de Rivera, expertos invitados y jueces nacionales de primer nivel. Víctor Campos Rabadán recibió un cheque de 1.000€ para seguir desarrollando su equipo de elaboración casera, mientras que el Navarro Asier Moriones fue distinguido con el segundo puesto y un premio de 500€. La gran final sirvió como punto de partida del Congreso de Cerveceros Caseros Españoles (ACCE), que se celebra en A Coruña este viernes y sábado.

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