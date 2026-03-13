Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 13 de marzo

Consulta los planes del día en nuestra guía cultural y de ocio

Festival Intercentros.

Festival Intercentros. / Víctor Echave

RAC

Marisa Castro presenta su nuevo libro

Marisa Castro visita esta tarde la librería Lume para conversar sobre Soño de liberdade. La investigadora es también la autora de La saga de las curanderas. La entrada es libre.

19.00 horas. Librería Lume (Fernando Macías, 3)

Concierto de la Sinfónica con José Trigueros

Actuación de la Orquesta Sinfónica de Galicia con los ganadores del Concurso de Solistas CSMC. Eva Arderís, al violonchelo: Javier Fernández Arias es el trombón; y Nuno Estévez Pazó, acordeón.

20.00 horas. Palacio de la Ópera (Glorieta de América)

Semifinal del certamen de monólogos científicos

La gala Solo de Ciencia, presentada por David Amor, reúne a doce semifinalistas que enseñarán ciencia de un modo muy creativo y cómico. El jurado elegirá a los ocho finalistas. Hay invitaciones.

20.00 horas. Teatro Colón (avenida de la Marina, 7A)

Concierto de Biznaga en el Playa Club

La banda de punk-rock madrileña toca esta noche en la ciudad para presentar las canciones de su disco Ahora. Hay todavía entradas por 20 euros.

20.00 horas. Playa Club (Andén de Riazor, s/n)

Gala del Festival Intercentros 2026

Más de mil cien alumnos de todos los centros educativos de la ciudad estarán esa tarde entregando lo mejor de su talento artístico y solidario en esta gala. Se recaudan fondos para donar a Dano Cerebral Adquirido A Coruña y Boanoite.

17.00 horas. Coliseum (Francisco Pérez Carballo, 2)

Nueva jornada del festival Imaxinaria

Proyección de cortos de animación en una nueva jornada del festival Imaxinaria. Además, Foco Indie reúne el trabajo de Rafillo, Alex Rey, Rapapawn y Giovanna Lopalco. Hay entradas en Ataquilla.

Desde las 17.00 horas. Afundación (Cantón Grande, 8)

‘Dépor Locura’, con Andrade y Pandiani

El cómico coruñés Roi da Costa recibe en su espectáculo Dépor Locura a Jorge Andrade y Walter Pandiani. Hay entradas disponibles en Ataquilla por un precio de 14,60 euros.

23.30 horas. Fórum Metropolitano

Madame Bird y Super F, en directo

Noche de conciertos en la sala Garufa Club. Se subirán al escenario Madame Bird y Super F. Las entradas solo se pueden comprar en taquilla y tienen un precio de doce euros.

22.00 horas. Sala Garufa Club (calle Riazor, 5)

Estreno de la obra ‘Artur Ui. O ovo da serpe’

Talía Teatro presenta su nueva creación en A Coruña. Quico Cadaval se encargó de la dirección. Quedan entradas a partir de 5,50 euros.

20.30 horas. Teatro Rosalía de Castro (Riego de Agua, 37)

TEMAS

