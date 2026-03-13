El lado criminal de la inteligencia artificial ya afecta a vecinos de A Coruña: de la 'pornovenganza' de exparejas a estafas con famosos como Florentino Pérez

La democratización de la Inteligencia Artificial (IA) ha traído consigo una ola de delitos digitales de gran sofisticación que ya se hacen notar en despachos de abogados de A Coruña: «Nos están entrando consultas en ese sentido», confirma Víctor Salgado, letrado de Pintos & Salgado, refiriéndose a una problemática que divide su impacto en dos grandes frentes, por un lado las imágenes íntimas manipuladas y por otro las ciberestafas de alta precisión.

El cuestionable fenómeno de la pornovenganza ha mutado gracias a la tecnología, eliminando la necesidad de que los agresores cuenten con material íntimo real de sus víctimas: «Directamente lo que se puede hacer es coger una imagen en la playa, o en cualquier otro contexto, y convertirla en un vídeo bastante realista manteniendo relaciones sexuales», advierte Salgado sobre unos casos locales que, por ahora, afectan a mayores de edad, aunque el riesgo de que alcance a menores, algo que ya pasa a nivel nacional, agravaría más el delito por poder ser considerado «pornografía infantil».

Perseguir esta nueva movilidad supone un reto, ya que el Código Penal actual castiga la difusión de imágenes reales captadas con o sin consentimiento, pero presenta lagunas a los deepfakes o falsificaciones generadas por IA. «Si un hecho no está perfectamente tipificado en el Código Penal, no es delito, pero eso no significa que no sea perseguible por vía civil reclamando daños y perjuicios», aclara el experto, apoyándose en la protección constitucional del derecho a la propia imagen, la intimidad y el honor.

Demostrar la autoría del delito varía enormemente dependiendo del canal de difusión que elijan los agresores para propagar el contenido manipulado. «El caso de redes sociales es más claro, queda más rastro y es más fácil de demostrar, pero muchas veces esto se difunde por canales de mensajería como WhatsApp y ahí ya hay que ir a otro tipo de pruebas», expone Salgado, indicando que a menudo requieren la intervención de peritos informáticos y requerimientos judiciales para trazar el origen del archivo.

Ante este escenario, la normativa europea intenta poner orden, pero la innovación tecnológica avanza a un ritmo inalcanzable para la justicia, obligando a los despachos a ser creativos. «La ley siempre fue esa viejecita que va detrás de la realidad, pero cuando hablamos de IA directamente se ha subido en un cohete espacial», lamenta el abogado, que insiste que no pueden sentarse a esperar nuevas regulaciones porque «el cliente necesita una solución ahora».

Estafas 2.0

Más allá de los ataques contra la intimidad personal, la inteligencia artificial perfecciona el arte del engaño masivo (phishing), dejando atrás los burdos correos electrónicos con fallos evidentes. «Ahora estamos detectando simulaciones muy claras suplantando documentación, el formato en sí del propio correo e incluso la manera dirigirse al usuario», alerta Salgado sobre el mal uso de esta herramienta.

El nivel de detalle de estos ataques que suplantan a instituciones oficiales, como la Agencia Tributaria, es tan alto que logra derribar el sentido común y las defensas de casi cualquier ciudadano. «Emulan absolutamente todo hasta el punto de hacer indistinguibles de la comunicación original, a veces que a nosotros mismos nos cuesta y tenemos que utilizar peritos», confiesa el letrado.

Famosos como reclamo

El otro gran filón criminal de la inteligencia artificial son las estafas de inversión que utilizan el rostro y la voz de celebridades para generar una falsa sensación de confianza, un área en la que el despacho Perseus &IRC Abogados ya está batallando activamente. «Se generan voces hiperrealistas clonadas con inteligencia artificial de personajes relevantes; hemos detectado casos donde se hacen pasar por Florentino Pérez en campañas de YouTube», explica el abogado Luis Jurado sobre el inicio de la trampa.

Las víctimas, seducidas por la promesa de grandes rentabilidades avaladas supuestamente por un famoso, ingresan su dinero en plataformas de criptomonedas controladas por los criminales que simulan ser legítimas cambiando apenas la terminación del dominio web. «El usuario normal y corriente que pica en este tipo de estafas no está familiarizado con el dominio real y cree que está haciendo una operación legítima», relata Jurado sobre un engaño que suele ir acompañado de llamadas telefónicas persuasivas por parte de la organización criminal.

El golpe final se produce cuando el inversor, que ve enormes pero falsas ganancias en la pantalla de su ordenador, intenta retirar los fondos a su cuenta bancaria. «Le dicen que para retirarlo tiene que pagar una comisión, el usuario la paga creyendo que va a obtener sus ganancias, y se queda sin absolutamente nada», detalla el experto, añadiendo que además los estafadores aprovechan los documentos de identidad enviados por la víctima para abrir cuentas bancarias fraudulentas en el extranjero a su nombre.

En la ciudad ya se han registrado incidentes con este complejo modus operandi, afectando principalmente a personas de entre 55 y 72 años de edad que buscaban rentabilizar sus ahorros con lo que creían que era una inversión segura. «En este caso han sido tres cantidades, uno de 45.000 euros, otro de 174.000 y otro de 230.000», contabiliza Jurado, subrayando la gravedad de unas pérdidas económicas que requieren complejas investigaciones informáticas para intentar recuperar el capital.

Frenar esta sangría tecnológica requiere una acción conjunta de los gigantes tecnológicos e institucionales que, por ahora, no existe, dejando a los ciudadanos expuestos a anuncios publicitarios fraudulentos. «Ponerle puertas al campo es complicado, tendrían que ser las propias plataformas como Google y los bancos los que tengan sistemas adecuados para pararlo», concluye el abogado de Perseus & IRC, recordando que, hasta que eso ocurra, la única defensa efectiva frente a estos ataques cada vez más habituales es la desconfianza y el sentido común.