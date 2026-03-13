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La música y solidaridad brillan en la nueva edición del Festival Intercentros de A Coruña

Más de 1.200 participantes desfilaron por el escenario en un Coliseum abarrotado por familias y amigos que vibraron al ritmo de Lady Gaga, David Bisbal o Dua Lipa

Festival Intercentros: alumnos de centros educativos de A Coruña demuestran talento artístico y solidario sobre el escenario del Coliseum

Festival Intercentros: alumnos de centros educativos de A Coruña demuestran talento artístico y solidario sobre el escenario del Coliseum

Iago López

Adrián Lede

A Coruña

El Coliseum de A Coruña volvió a vibrar este viernes con la energía de la solidaridad y la música. En una jornada que arrancó a las 17:00 horas, el recinto multiusos registró un gran ambiente de familias, niños y jóvenes que se volcaron en la celebración del XXIV Festival Intercentros 2026. Esta cita, ya consolidada como el gran evento gala-musical de los centros educativos de la ciudad, reafirmó el compromiso social de la comunidad escolar coruñesa.

Bajo un ambiente festivo, alrededor de 1.200 participantes —superando la barrera de los mil inscritos de ediciones anteriores— desfilaron por el escenario. En total, el festival contó con la representación de 36 instituciones, desglosadas en 31 centros educativos (públicos, privados y concertados), a los que se sumaron diversas escuelas de música y academias de baile.

Colorido y diversión

El público, entregado desde el primer minuto, llenó las gradas de colorido. Se pudieron ver numerosas pancartas con lemas como "Vivan las reinas del pop", así como a grupos de estudiantes animando con fervor, destacando la presencia de algunas personas con la bufanda del Liceo de hockey patines, que jalearon al alumnado del colegio como a los de Juan Copa. El ambiente deportivo también se vio en la actuación de una academia de baile que lució camisetas de equipos de fútbol.

El Festival Intercentros 2026 llenó de colorido y solidaridad el Coliseum

El Festival Intercentros 2026 llenó de colorido y solidaridad el Coliseum

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El Festival Intercentros 2026 llenó de colorido y solidaridad el Coliseum / Iago López / Iago López

A lo largo de la tarde se sucedieron 52 actuaciones divididas en tres modalidades: directo, canción y coreografías. El público pudo disfrutar de un "combate" musical que enfrentó los éxitos de Beyoncé y Lady Gaga, un nostálgico medley que rescató temas de Beth, Chenoa y David Bisbal en el 25 aniversario de OT, o enérgicas coreografías con los ritmos de Dua Lipa y Jennifer Lopez, que pusieron a bailar incluso a los más veteranos.

Compromiso solidario

La recaudación de la taquilla solidaria se destinará íntegramente a Dano Cerebral A Coruña y a la asociación Boanoite. Además, esta última entidad recibió todos los alimentos no perecederos donados por las familias (el simbólico "kilo de alimentos" por entrada), cuya recolección fue gestionada a la entrada por los voluntarios de Abanca.

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Aunque las cifras finales de la recaudación se darán a conocer oficialmente en mayo, la organización ya mira hacia el futuro. En dicho mes se presentarán también las instituciones beneficiarias de la próxima edición. La organización anunció que las "Bodas de Plata" se celebrarán por todo lo alto durante el próximo curso, incluyendo actos especiales e invitando a exalumnos a regresar al escenario que los vio crecer. El programa completo de actividades se presentará el próximo mes de septiembre.

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