O BNG fai campaña na Coruña para restituir nomes e apelidos en galego
O BNG presentou este venres no Rexistro Civil da Coruña a campaña PRONÚNCIATE, que chama á cidadanía a restituir os nomes e apelidos en galego. Segundo a formación, «desaparición de todo trazo de galeguidade nos nomes propios non é un proceso natural nin inocuo», comezou hai séculos e ata o final da Ditadura «foi imposíbel nomear crianzas con nomes galegos». A deputada no Parlamento galego Iria Taibo fixo referencia a apelidos como Feijóo, Rueda ou Rajoy .
