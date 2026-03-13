El tiempo en A Coruña: así viene el último fin de semana antes de la primavera

Al invierno le quedan días contados y en A Coruña la primavera empieza ya a dar algunos zarpazos, como el día de ayer, con una jornada soleada y temperaturas que rozaron los 20 grados. El sol tiñó de azul este jueves el mismo cielo coruñés que hoy viernes volveremos a ver de color gris debido a la entrada de un frente que, además, pintará el litoral de otro color, el naranja, por la alerta meteorológica activada hoy en la costa coruñesa debido a la previsión de olas de hasta 6 metros, así que parece que la estación saliente no se va a marchar por ahora, así sin más, de un día para otro, sino que a la temporada invernal todavía le quedan algunas puntadas por coser antes de retirarse.

Hoy viernes día 13 será, por lo tanto, un día marcado en A Coruña de nuevo por la lluvia y la alerta naranja en el mar debido al oleaje. Las temperaturas bajan pero se mantienen en valores suaves, con 11 grados de mínima y 16 de máxima.

Cargando previsión del tiempo...

¿Y cómo viene este último fin de semana del invierno? En esta montaña rusa meteorológica que es el cambio estación, con alternancia de días invernales y primaverales, ¿qué toca este sábado y domingo? Pues lo que dicen los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Meteogalicia es que el tiempo seguirá marcado por la inestabilidad atmosférica tanto mañana como durante la jornada dominical, así que el sábado 14 y el domingo 15 serán días con nubes y con alta probabilidad de chubascos, sobre todo el domingo. Meteogalicia no descarta la apertura de claros el sábado por la tarde pero avisa: "No perdáis de vista los paraguas y los abrigos".

Las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de los 8 ó 9 grados, y las máximas en torno a los 14 ó 15 grados. El sábado se mantiene la alerta naranja en el litoral.

Tercera semana de marzo: adiós invierno, hola primavera

A partir del lunes, cambios. El tiempo en A Coruña se volverá más estable para la tercera semana de marzo, con días más luminosos, y las temperaturas suben, sobre todo de cara a finales de la próxima semana según la previsión de Meteogalicia, que prevé un lunes y un martes secos y soleados, con predominio de la influencia anticiclónica sobre Galicia, con baja probabilidad de lluvia, aunque esta tendencia se verá interrumpida transitoriamente por "una baja desprendida que se moverá por el Atlántico hacia las islas Canarias", según explica Meteogalicia.

A Coruña registrará entre el lunes y el miércoles temperaturas con una importante oscilación térmica, ya que las mínimas bajarán hasta los 6 grados mientras que las máximas se mantendrán alrededor de los 17 ó 18, y a partir del jueves los termómetros escalarán, tanto que Meteogalicia prevé máximas de hasta 22 grados en A Coruña para las jornadas del jueves 19 y el viernes 20, en pleno puente --para quienes puedan aprovecharlo-- por el festivo del día de San José ya en pleno relevo para el cambio de estación: adiós invierno, hola primavera.

Avance de la primavera en Galicia y el tiempo para Semana Santa

A partir de ahí, hay que esperar a que se concreten los pronósticos de la Aemet y Meteogalicia para saber cómo evolucionará la situación atmosférica de cara a la última semana de marzo, aunque la Agencia Estatal de Meteorología ya ha avanzado cómo viene el tiempo en Galicia para el arranque de la primavera --comienza el viernes día 20 a las 15.46h-- y para la Semana Santa de este 2026 que coincide justo en el cambio de marzo a abril. Consulta aquí el avance de la predicción del tiempo en A Coruña para Semana Santa y el arranque de la estacion primaveral en Galicia.