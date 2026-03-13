La Torre de Hércules permanecerá cerrada al público hasta junio por obras

La Torre de Hércules permanecerá cerrada desde el próximo lunes y hasta el mes de junio con motivo de las obras que se ejecutarán para mejorar la accesibilidad y adecuar el área arqueológica del monumento, así como el recorrido de la visita. El Concello indica que seguirá permitido el acceso para las personas que ya han adquirido su entrada en el Centro de Interpretación e Atención de Visitantes (CIAV), pero a partir del próximo lunes 16 dejarán de despacharse nuevos pases hasta la finalización de los trabajos el próximo mes de junio, según la previsión.

El plan de actuación sobre el faro romano declarado Patrimonio de la Humanidad está impulsado por Xunta y Concello y cuenta con una inversión de casi un millón de euros financiados por los fondos europeos Next Generation. Los trabajos comenzarán ya el lunes con el desmontaje de la rampa para, a continuación, trabajar sobre la viga perimetral que rodea el monumento, lo que dará paso a una intervención más ambiciosa, concebida para profundizar en las excavaciones de la base del monumento. “El objetivo es mejorar la experiencia de los visitantes y darle un nuevo impulso al faro y su entorno en materia divulgativa”, comentó la alcaldesa Inés Rey.

Los trabajos incluyen la renovación de la Sala Gianni, la mejora de la terraza superior y del edículo, la instalación de iluminación ornamental y el acondicionamiento de los senderos Espazo Natural de Interese Local (ENIL). Está previsto instalar contenedores en la explanada de la Torre que darán servicio a la obra, aunque esto no supondrá ninguna afectación al tránsito peatonal.

Se renovarán infraestructuras próximas a la Torre, como la calzada y los recorridos peatonales del paseo marítimo, mientras que la renovación del firme en el tramo del paseo entre la Torre y el Aquarium y la retirada de los antiguos carriles del tranvía permitirá dar continuidad al carril runner para conectarlo con el que llega a las Esclavas.

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También en la rotonda de acceso a la Torre se retirarán los raíles para adecuar la calzada y crear una nueva zona de estacionamiento, ampliar aceras y adecuar las paradas de autobús ubicadas en las inmediaciones de la antigua cárcel provincial.