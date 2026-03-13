A la venta un piso unipersonal en Palavea por 140.000 euros
En el precio se incluyen los muebles y un trastero
Jóvenes profesionales que quieren vivir solos, mayores que cambian su estilo de vida… Cada vez son más los hogares en los que reside una sola persona y, en respuesta a esta tendencia, aumenta el procentaje de viviendas unipersonales. Es el caso de una de las últimas ofertas actualizadas del portal inmobiliario Tucasa.com. Se trata de un piso en Palavea de 55 metros cuadrados, que cuenta con un dormitorio, un baño, un amplio salón y una cocina equipada con espacio para tendedero.
El inmueble es exterior y soleado. Está ubicado en la calle Padre Busto, frente al centro comercial Alcampo. Se encuentra en una segunda planta y dispone de parqué, calefacción de gas ciudad, ventanas con doble acristalamiento y armarios empotrados. Está a la venta por 140.000 euros y en el precio se incluyen los muebles y un trastero.
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