La Xunta licita por 51,6 millones un nuevo edificio de 264 viviendas de promoción pública en Xuxán, en A Coruña

La construcción del inmueble sale a licitación por el sistema de proyecto y obra, con cinco meses de plazo para el proyecto y 31 para ejecutar la edificación

Vivenda todavía no ha definido si serán para venta o alquiler, pero sí garantiza que habrá un cupo reservado para menores de 36 años

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, presentando el proyecto de vivienda protegida. | // LOC

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, presentando el proyecto de vivienda protegida. | // LOC

EFE

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha anunciado este viernes la licitación por 51,6 millones de euros de un nuevo edificio con 264 viviendas de promoción pública, la mayor actuación de este tipo de la historia en la ciudad de A Coruña, según ha destacado Allegue. En un acto en Xuxán, donde se construirá este inmueble, el jefe de servicio técnico del Área Provincial del Instituto Galego de Vivenda e Solo en A Coruña, Valeriano Rosales, ha detallado que la parcela, de más de 4.000 metros cuadrados, tendrá un inmueble con 264 viviendas, en una licitación por el sistema de proyecto y obra, abierta hasta mayo, con cinco meses de plazo para el proyecto y 31 para finalizar la construcción.

Martínez Allegue ha defendido que es "un día histórico" porque es "la inversión más grande de la Xunta en este municipio", que busca "paliar esta dificultad de acceso a la vivienda". "Conjugamos redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución de obra", ha apuntado y ha señalado que las empresas que concursen tendrán que tener "un porcentaje en industrialización" para participar, ha subrayado la conselleira, quien ha destacado que "esto es así porque mejora en la calidad, son más eficientes a nivel medioambiental, con menos residuos y emisiones, logran más seguridad laboral y obtienen un mejor precio con mayor calidad arquitectónica.

Estas viviendas de promoción pública todavía no tienen definido si serán para venta o alquiler, pero en cualquier caso habrá un cupo reservado para menores de 36 años, un 20 % en el primer caso y un 40 % en el segundo.

Esta nueva licitación se suma a otro bloque, cuyo proyecto fue licitado el pasado mes de enero, para otras 265 viviendas, que ya cuenta con veinte ofertas presentadas. "Tenemos más de mil viviendas en marcha en A Coruña, con 250 millones comprometidos", ha sostenido la titular de Vivenda.

Reclama al Gobierno el Plan Estatal de Vivienda

La conselleira ha solicitado al Gobierno que agilice el Plan Estatal de Vivienda, que "debería estar aprobado desde el 1 de enero" y es el marco que necesita la Xunta para "poder convocar ayudas al alquiler y a la rehabilitación". Sobre la afirmación del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, de que dos de cada tres euros que se invierten en vivienda en Galicia son del Ejecutivo, Martínez Allegue ha dicho que en este caso aporta "cero".

"La aportación del Estado en todas las construcciones que tenemos en marcha es cero", ha apuntado y, respecto al proyecto anunciado hoy, ha dicho que "son fondos exclusivos de esta comunidad autónoma", pues "no tiene fondos europeos ni estatales".

Martínez Allegue ha recordado que la Xunta ha comprometido 4.000 viviendas entre 2024 y 2028, de las que 3.000 ya están en marcha con 800 millones: "700 son de la Xunta, 42 son del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 43 son de fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y cero son del Plan Estatal de Vivienda".

Respecto al reparto que hace el Ejecutivo de los fondos europeos, ha dicho que "son las comunidades autónomas la que los gestionan".

En cuanto a las obras del viaducto de acceso al Hospital de A Coruña, que implicarán cortes de tráfico los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, ha avanzado una reunión la próxima semana.

