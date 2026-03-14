30 años en antena: "Cuac FM nace cunha teima fundamental, que era democratizar a comunicación"

El 27 de marzo de 1996, Cuac FM emitía su primer programa en el 103.4 FM de A Coruña. Desde entonces, y sin cesar, han proporcionado información y entretenimiento a sus oyentes. El sábado, 14 de marzo, 30 años después de esa primera emisión, el equipo radiofónico celebró su aniversario en la onda. La plaza de Pontevedra fue el escenario escogido, junto a la paloma de Picasso para anunciar los actos previstos durante los próximos meses para conmemorar su cumpleaños: "Cuac FM nace cunha teima fundamental, que era democratizar a comunicación", formuló Tomás Legido, cofundador junto a Mariano Fernández.

Tres décadas de cambio

Sin embargo, esa esencia inicial cambiaría a lo largo del tiempo: "Ningún dos fundadores de Cuac tiña aquel día un teléfono móbil, e iso era o normal. Agora, todas levamos un smartphone no peto", dice Legido. En los albores de los 2000, democratizar la comunicación era "abrir o campo e incluír a diversidade de voces da comunidade", frente a la lucha actual contra la desinformación y los discursos de odio: "Daquela, chamábanlle manipulación. Agora chámanlle algoritmo", comenta Legido.

"Moito mudamos nós, tamén, nestas tres décadas", afirma. No obstante, Legido es claro al transmitir que hoy siguen garantizando que "calquera persoa ou colectivo emita dende Cuac FM", en sus instalaciones situadas en el campus de A Zapateira. Con streaming de audio y de vídeo, sus servicios se extienden más allá de las ondas: "Editamos libros e organizamos xornadas e congresos". 30 años después, siguen comprometidos con la idea de que, para democratizar la comunicación, los medios comunitarios son imprescindibles: "E convencidos de que a alfabetización mediática é a mellor ferramenta para mudar, para ben, a sociedade da información. Aquí seguimos".

Agenda de actividades

En una segunda parte del discurso, la presidenta de la emisora, Paula Alonso Carracedo, expuso los próximos eventos previstos de mano de la tesorera, María Jesús García Abeledo. Hasta el 21 de mayo, está abierta la 28ª convocatoria del concurso de bandas y solistas de Cuac FM, con 5.000 euros en premios. El sábado, 21 de marzo, convocan a toda la ciudadanía coruñesa a la plaza de María Pita, a las 13.04 horas —guiño a su dial— para sacar "o fotón", que será la foto oficial de la familia en estos 30 años. El viernes, 27 de marzo —día propio del aniversario—, celebran en el Teatro Colón un concierto de Pedro Pastor y los Locos Descalzos, Silvia Penide y César de Centi, para el que ya están las entradas a la venta en la web de Ataquilla.com. La librería Lume los acoge el martes, 31 de marzo, a las 18.30 horas, en su segunda presentación del libro Que bonitas son as ondas radiofónicas. 30 anos de Cuac FM.

Para rematar el encuentro, Tomás Legido recalcó que no estaban al lado de la paloma de la paz por casualidad: "Queremos pechar o acto cunha lembranza a todas as vítimas do xenocidio, das guerras e a violencia machista", recordando que las puertas de Cuac FM están "abertas para todos".