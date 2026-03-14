Bomberos de A Coruña y Policía Nacional colaboran en el rescate de una persona en una vivienda

Efectivos de los Bomberos de A Coruña colaboraron anoche con la Policía Nacional en el rescate de una persona que se encontraba semiinconsciente en una vivienda, según informan los servicios de emergencias. Ocurrió anoche alrededor de las 00.10 horas.

La central del 091 solicitó a los Bomberos colaboración para abrir la vivienda. Según explican los efectivos del parque municipal, el piso tenía acceso por una fachada desde la calle Barcelona, por lo que los bomberos pudieron acceder al interior a través de una ventana, gracias al uso de un camión autoescalera. Una vez dentro de la vivienda, los bomberos dieron entrada por la puerta principal a personal sanitario del 061, que trasladó a la persona semiinconsciente al Hospital de A Coruña.

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Cinco dotaciones de bomberos participaron en el rescate junto a dos patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia del servicio médico del 061 que se encargó del traslado hospitalario.