A Coruña celebra una nueva edición de Feria Matemática con más de 1.500 asistentes

Más de 400 personas —incluidos 314 alumnos inscritos y 86 profesores— participaron en la organización de las distintas actividades educativas de la 19.ª Feria Matemática, celebrada en Palexco y organizada por la Asociación Gallega del Profesorado de Educación Matemática (Agapema) en colaboración con el Ayuntamiento. Juegos, retos, monólogos y concursos a los que asistieron, en total, más de 1.500 personas. En la edición de este año, la iniciativa abordó el tema de la inteligencia artificial.