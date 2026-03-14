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A Coruña celebra una nueva edición de Feria Matemática con más de 1.500 asistentes

En la edición de este año, la iniciativa abordó el tema de la inteligencia artificial

Asistentes y autoridades en la Feria Matemática de A Coruña

Asistentes y autoridades en la Feria Matemática de A Coruña / LOC

RAC

Más de 400 personas —incluidos 314 alumnos inscritos y 86 profesores— participaron en la organización de las distintas actividades educativas de la 19.ª Feria Matemática, celebrada en Palexco y organizada por la Asociación Gallega del Profesorado de Educación Matemática (Agapema) en colaboración con el Ayuntamiento. Juegos, retos, monólogos y concursos a los que asistieron, en total, más de 1.500 personas. En la edición de este año, la iniciativa abordó el tema de la inteligencia artificial.

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