A Coruña celebra una nueva edición de Feria Matemática con más de 1.500 asistentes
En la edición de este año, la iniciativa abordó el tema de la inteligencia artificial
Más de 400 personas —incluidos 314 alumnos inscritos y 86 profesores— participaron en la organización de las distintas actividades educativas de la 19.ª Feria Matemática, celebrada en Palexco y organizada por la Asociación Gallega del Profesorado de Educación Matemática (Agapema) en colaboración con el Ayuntamiento. Juegos, retos, monólogos y concursos a los que asistieron, en total, más de 1.500 personas. En la edición de este año, la iniciativa abordó el tema de la inteligencia artificial.
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