"La torrija es tendencia": 3 templos del dulce en A Coruña que venden más de 350 a la semana

¿Pan de barra o brioche? ¿Licor o leche? ¿Canela o solo azúcar? Las combinaciones para hacer una buena torrija son infinitas, pero hay unos cuantos artesanos en A Coruña que han sabido encontrar la clave para bordarlas.

Cada uno, dicen, tiene su secreto, pero todos el mismo resultado: unas torradas gourmet que vuelan de los expositores cada tarde -venden más de 350 a la semana- desde que, hace unos días, empezaron a hacerlas con vista a las fiestas de Pascua.

"Se venden muy bien, muchas veces nos quedamos sin ellas. Para merendar con un cafecito están deliciosas", dice Pilar Cortés desde la Tahona de la Plaza de Lugo. Ahí, la temporada de torradas nunca empieza ni termina, porque dura todo el año. "Las tenemos siempre, aunque no en tanta cantidad como ahora. En Carnavales se dejaron de hacer, pero la semana pasada ya volvimos", cuenta la empleada.

En Farinarium, otra de las mecas de la torrija en A Coruña, también han empezado a despachar estos dulces de Semana Santa. Una receta que, aseguran, se ha puesto de moda en los últimos años, encandilando a mayores y pequeños. "La torrija está en tendencia. Es cada vez más común ir a cenar a un restaurante y tomar una de postre. Nosotros solemos acabarlas, porque le gustan a todo el mundo", dice Ana Ferreiro, la encarga de tienda en A Coruña.

Aunque, como señala, "da igual la edad" para disfrutar de una torrada de categoría, los gustos sí pueden variar un poco. Los jóvenes se decantan más por las torrijas con masa brioche, la elegida por estos dos obradores para hacer sus dulces, mientras que los paladares senior prefieren la versión más clásica.

Para consumirla, los forofos de la torrija tradicional tienen claro a dónde dirigirse: a Monte Alto. Allí, la Pastelería Hércules hace honor a sus 70 años de historia preparando la receta "de toda la vida", con pan de barra, aceite hirviendo y mucha canela.

Tahona: "Nuestras torrijas son al horno, no tienen grasa"

La empleada de la Tahona de la Plaza de Lugo, Pilar Cortés, con sus torrijas. / Carlos Pardellas

Si uno quiere cuidar la línea pero, aun así, disfrutar de una de las mejores torrijas de A Coruña, su sitio es la Tahona. Y es que, a diferencia de la mayoría de las versiones de este dulce, las torradas de esta panadería no se fríen en aceite.

"Nuestras torrijas son al horno, no tienen grasa y son más secas. Tampoco llevan canela, porque no a todo el mundo le gusta", explica Cortés, que también vende panes especiales para que los clientes puedan preparar su propia variedad en casa.

Los que lo dejan en manos de la Tahona, degustan una torrija hecha con masa brioche, un tipo de pan "más blandito, en el que la miga es más esponjosa". Así queda una torrada aireada, que va directa al horno después de pasar por huevo y por leche, el paso crucial para que el dulce quede redondo.

"El secreto de una buena torrija está en el tiempo. Hay que dejarla que coja el sabor de la leche con la naranja y el limón", explica la empleada del negocio, que asegura que, en A Coruña, la tradición de este dulce es fuerte. Aunque, con toda la oferta de la temporada, estas rebanadas de sabor no se libran de una sana competencia. "En Semana Santa también tenemos roscas y monas de Pascua. Y, dónde esté el chocolate... le gana a la torrija", dice.

Farinarium: "En Carnaval ya nos preguntaban si teníamos torrijas"

Gilberto, empleado de Farinarium, posa con las torrijas en este establecimiento coruñés. / Carlos Pardellas

Cuando la semana pasada Farinarium comenzó a exhibir sus torrijas en el expositor, muchos coruñeses respiraron con alivio. "En Carnaval, cuando aún estábamos con las orejas, la gente ya nos preguntaba si teníamos torrijas", recuerda Ferreiro entre carcajadas.

La gerente está orgullosa de "la aceptación" que ha conseguido este dulce, cuya masa "preparamos en el obrador con cariño y mimo". Desde que pesan la harina hasta que sacan las torradas del aceite hirviendo, los artesanos de esta panadería llevan a cabo un cuidado baile culinario, que se apoya en dos pilares clave: "Un buen proceso y una buena materia prima".

"La mantequilla debe ser de calidad y la masa tiene que ser buena. Nosotros usamos brioche, que es tendencia desde hace unos años, y la remojamos en leche con ralladura de naranja infusionada", explica Ferreiro sobre la receta, de la que, dice, se guarda algún secreto.

El final, eso sí, es común al de la mayoría de las torrijas: la habitual capa de azúcar con la que se les pone el broche. Una tentación difícil de resistir para los más golosos, que también se ven seducidos por sus chocolates de Pascua, sus colombas -un dulce parecido al panettone típico de estas fechas- y sus cruasanes de almendra de estilo parisino.

Pastelería Hércules: "Lo importante de las torrijas es que estén en su punto"

Una empleada de la Pastelería Hércules, con algunos de sus dulces. / Carlos Pardellas

En la Pastelería Hércules, aún falta un poco para que las torrijas llenen las vitrinas. Será a partir del próximo fin de semana cuando los vecinos del barrio de Monte Alto puedan degustar su receta, que parte de la más estricta tradición. "En esta zona se vende más la torrija clásica. Usamos una barra de pan estilo chapata, leche, huevo y canela", cuenta Loli Graña.

Como parte de la preparación, la propietaria de la confitería también añade un toque especial: un chorro de licor con el que empapa cada rebanada. Con la miga impregnada de estos sabores, la repostera pasa a la fase del cocinado, en la que revisa con especial cuidado la calidad del aceite, un detalle que algunos ignoran.

"Muchos sitios por ahí hacen torrijas con aceite quemado, pero hay que freírlas en aceite nuevo. También es importante que queden en su punto", cuenta la dueña, que no deja que nada la distraiga cuando se pone frente a la sartén. La paciencia, dice, es fundamental, porque, aunque se trata de una receta sencilla, "lleva su tiempo". "Para una remesa de torrijas, a lo mejor tardo una hora y media o más. Pero vendemos todas las que hacemos, además de los encargos".

Actualmente, se encuentran preparando todo para montar el escaparate de Pascua e inaugurar oficialmente la temporada de una de las torrijas más famosas de A Coruña. Aunque la Pastelería Hércules es, en realidad, más conocida aún por otros postres clásicos, como las ranitas, los bollos de leche y los roscones, uno de los pocos de la ciudad que se hacen todo el año.