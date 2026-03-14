El encontronazo entre Rodrigo Sorogoyen y el coruñés Oliver Laxe en un karaoke por las críticas a 'Sirat'
Después de que Sorogoyen criticara su filme, Laxe respondió calificando de "estúpida" una opinión técnica y lo tachó de no ser un "director verdadero"
El director gallego y autor de la película 'Sirat', que cuenta con dos nominaciones en los Premios Óscar, Oliver Laxe, protagonizó un rifirrafe con Rodrigo Sorogoyen, director de filmes como 'As Bestas' y también nominado a los galardones de la Academia de Hollywood por el cortometraje 'Madre'. En un encuentro que tuvo lugar una noche de septiembre en un karaoke de una ciudad del norte de España, ambos intercambiaron opiniones sobre el estilo cinematográfico del otro, según narra el New York Times, en un artículo sobre 'Sirat' antes de la celebración de los Óscar, este domingo.
El artículo relata que Laxe enfrentó a Sorogoyen en el local de karaoke en el que ambos se encontraban, después de que el gallego oyera que el director había criticado su nueva película, algo que Sorogoyen le confirmó. “No creía que la película del señor Laxe, 'Sirat', sobre un padre que viaja con su hijo pequeño a través de un paisaje desértico marroquí infernal, plagado de ravers, fuera muy buena”, recoge el texto del medio estadounidense.
El intercambio de pareceres prosiguió con Sorogoyen criticando una decisión técnica de Laxe en una escena crucial de la película. Laxe respondió que aquello era "la cosa más estúpida que he oído en mi vida" y tachó al otro cineasta de no ser un verdadero director. "Gracias a Dios que estoy seguro de mí mismo, porque si no, me mataría", respondió Sorogoyen, según el diario.
Para quitar hierro al encontronazo, ambos directores, tal y como recoge el citado medio, comentaron después que se trataba de "una broma entre contemporáneos con estilos diferentes".
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