¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 14 de marzo

Sylvain Chomet habla acerca de su último filme

El padrino del festival de animación Imaxinaria dará una clase maestra a las 17.30 y dos horas después se proyecta Marcel et Monsieur Pagnel . El festival tendrá actividades durante todo el día.

12.00 horas hasta la noche. Afundación (Cantón Grande, 8).

Divulgación sobre el mar en el Oceanográfico

El centro celebra el inicio de su reforma integral con talleres acerca de cuestiones como la pesca sostenible, las algas y la flora marina, el plancton o la física de los océanos. La entrada es libre.

11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 h. Oceanográfico (Alcalde Fco. Vázquez, 10).

Festival con El Drogas, Talco y Obús

Los grupos comparten escenario con Sociedad Alkoholika, Ciclonautas y Agoraphobia en el festival ExpoROCK que ofrecerá más de medio día de música hasta después de la medianoche.

12.00 horas. ExpoCoruña (Juana Capdevielle, 2).

Fórmula V repasa más de medio siglo de éxitos

Con Paco Pastor a la cabeza, el grupo protagoniza un «encuentro multigeneracional para todas las edades», con himnos como Cuéntame, Eva María o Cenicienta.

20.00 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7).

Concierto de la banda Rufus T. Firefly

La formación de Víctor Cabezuelo, y Julia Martín-Maestro presenta el álbum Todas las cosas buenas, publicado el año pasado, dentro de la gira Directos Vibra Mahou. La apertura de puertas será a las 20.30 horas.

21.00 horas. Sala Pantalán (Playa de Oza, 1).

Recital de Gilipojazz antes de su gira internacional

El grupo presenta una mezcla de jazz, rock, funk, groove y metal, con un marcado componente teatral y de humor en los directos . Sus integrantes han sido nominados a tres Premios de la Música.

20.30 horas. Playa Club (Andén de Riazor, sin número).

Café feminista sobre el concepto de la sororidad

El encuentro, organizado por la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda y la Marcha Mundial das Mulleres, propone reflexionar acerca de cuestiones como la supuesta enemistad entre mujeres.

12.00 horas.Alexandre Bóveda (San Andrés, 36).

María Quiroga presenta ‘Perder o norte’

La novela, que recibió en 2025 el Premio Illa Nova de Narrativa, es la primera que publica su autora, nacida en Lugo en 1992 y que estará acompañada en el acto por la escritora Ana Varela.

12.30 horas. Librería Berbiriana (Santiago, 7).

Nueva novela de Ángel Luis Sucasas

El escritor y guionista de videojuegos presenta Siete en tinieblas, una obra de relatos ambientados «en el universo de lo terrorífico».

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19.00 horas. FNAC (Plaza de Lugo, sin número).