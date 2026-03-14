Protesta en A Coruña por los altos costes de la vivienda: "Hai que loitalo na rúa"

Con los precios inmobilísticos al alza, "prácticamente non queda ningún sitio digno onde poder vivir", declara Santiago Lamelo, portavoz de la Plataforma polo Dereito á Vivenda. Tomando esta situación "crítica" como punto de partida, el sábado, 14 de marzo, la asociación convocó a las 12.00 horas una concentración en la plaza de las Conchiñas, en el barrio del Agra do Orzán, en A Coruña, para protestar ante la falta de soluciones. "Nin casas sen xente, nin xente sen casas", pregonaban vecinos y colectivo.

María Magdalena, pensionista y vecina del Agra del Orzán "de toda la vida" y presente en la protesta, tuvo que mudarse a Os Mallos hace siete años por la subida de los precios del alquiler. En su piso actual, le incrementaron 100 euros la mensualidad, avisando con 3 meses de antelación. "Y nunca le fallamos a la hora de pagar en los meses desde que estamos ahí, hace siete años recién cumplidos", dice María. "Tengo tanta rabia... No hay derecho, porque he trabajado toda mi vida y ahora me veo en la calle. Tengo una pensión de 1.400 euros y pago 550 de alquiler", se lamenta.

"Eliximos este sitio porque é un dos barrios con maior densidade poboacional de toda A Coruña, e hai moi poucos pisos en aluguer, e xa por menos de 650 euros case ningún", dice Uxía Hadaly, miembro del colectivo. Su intención, reitera, es "visibilizar a situación do barrio, que non é única, senón que se extrapola a toda A Coruña", con intención de repetir el acto por las distintas zonas de la ciudad. Hadaly especifica el apartidismo de la plataforma: "Non somos dun partido en concreto, pero si que hai paricipación de partidos, organizacións e persoas a nivel individual".

Vecinos implicados

Ante pancartas con mensajes como "a loita é o único camiño" e "expropiación de pisos aos bancos, fondos voitre e caseiros", un público de todas las edades participó en el encuentro, en el que participaron concejales del BNG como Avia Veira y Francisco Jorquera. "Estamos hoxe aquí para defender o dereito á vivenda, un ben básico e universal ao que deberían ter acceso todas as persoas e que agora mesmo están a converter nun ben especulativo, nun activo financeiro. A idea é loitar contra eso", comenta Lamelo.

"Están botando xente á rúa, con presións, están mercando edificios para facer negocio, están alugando habitacións a 400 ou 500 euros, a xente ten que compartir piso con compañeiros que non coñece... Traballadores, xente que podería ter unha vida digna perfectamente. A situación é moi precaria, hai que revertila", añade Lamelo, que califica la vivienda de la sociedad actual como un "obxecto de luxo".

Una de las intervenciones de la reunión fue la de Mónica Díaz, representante de Monte Mero, área que describe como "súper tranquila", y con unos 200 vecinos de toda la vida. "Na pandemia, moita xente descubriu esa zona. Ultimamente, a Xunta descubriu tamén a nosa zona", informaba Díaz. Con la intención de frenar los planes de construir 4.000 pisos, Díaz pasó un papel para recoger las máximas firmas posibles y presentarlo ante Xunta y Concello: "Ofrécennos parcelas para mercar a 200 euros o metro cadrado, por se queremos despois edificar aí".

La plataforma lo tiene claro: "Hai que loitalo na rúa". Tras protestar contra los fondos buitre, la Sareb y Socimi, declararon que las medidas políticas locales son "un parche", y que por sí solas "non valen nada". Tiene que haber soluciones "de fondo, que pasan por frear a especulación da vivenda".