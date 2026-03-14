El rock español se empadrona en A Coruña por un día

El rock español se citó en ExpoCoruña este sábado. Los gallegos Agoraphobia abrieron el festival EXPORock poco después del mediodía, para dar paso a Talco y, por la tarde y noche, a Ciclonautas, El Drogas, M Clan y Soziedad Alkoholica. Cerrará Obús en una jornada que se prolongará hasta las 03.30 horas del día siguiente, tras más de medio día de música, gastronomía y exposiciones ligadas con los mundos de la moto y la música. La programación de la primera edición del festival incluyó una concentración de Harley-Davidson.