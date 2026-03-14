Sara Quintana, ginecóloga especialista en endometriosis del Materno de A Coruña: "El dolor de regla no es normal y no debe normalizarse"

-¿Qué es la endometriosis?

-La endometriosis es una enfermedad crónica de la mujer en la que el endometrio —la parte interna que recubre el útero que, cada mes, se prepara para albergar un potencial embarazo y que, si este no se produce, sangra (de manera que la mujer tiene la regla)—, por motivos que se desconocen, también se sitúa fuera del útero, normalmente, en la pelvis: en los ovarios, la pared rectal, el aparato urinario, el peritoneo... Es decir, el endometrio está en el lugar donde tiene que estar, y también fuera de él. Y es un endometrio funcional, con lo cual sangra cuando la mujer tiene la regla, pero esa regla no tiene salida, provocando inflamación, dolor...

-¿Qué tipo de dolor?

-Sobre todo, comienza con dolor de regla, que no es normal y no debe normalizarse. A la larga, con el tiempo, ese dolor puede aparecer, también, en otras fases del ciclo, con las relaciones sexuales, con la defecación... Aparte del dolor, entre un 30 y un 50% de las pacientes con endometriosis tienen problemas de fertilidad. Es una enfermedad que afecta a prácticamente todas las esferas de la vida de la mujer, y que, a veces, incluso, condiciona de manera terrible su calidad de vida.

-¿Cuál es su incidencia?

-Por desgracia, es muy frecuente. Se estima que, aproximadamente, un 10% de las mujeres en edad fértil tienen endometriosis. Haciendo cálculos, son unos 2 millones de afectadas en España y unas 60.000 en Galicia, aunque las especialistas en esta enfermedad tenemos la sensación de que pueden ser más.

"Se estima que, aproximadamente, un 10% de las mujeres en edad fértil tienen endometriosis. Haciendo cálculos, son unos 2 millones de afectadas en España y unas 60.000 en Galicia, aunque las especialistas en esta enfermedad tenemos la sensación de que pueden ser más"

-¿Qué casos llegan a la Unidad multidisciplinar del Materno?

-Los que nos derivan los compañeros de ginecología general: pacientes que no responden a los tratamientos médicos; que tienen una sospecha de una afectación profunda a nivel del intestino o del aparato urinario; con deseos reproductivos (colaboramos, de manera muy cercana, con la Unidad de Reproducción); en las que hay dudas acerca de si es endometriosis o no... Los casos que recibimos en nuestra unidad son los más difíciles.

-¿De qué grado de complejidad estaríamos hablando?

-En nuestra Unidad vemos a pacientes que tienen endometriosis profunda que, afortunadamente, son un 10% de todos los casos. El hecho de que, por ejemplo, exista una afectación en el aparato urinario puede llegar a ser grave, porque si se localiza en el uréter, a su vez, puede causar una alteración de la función renal. En más de la mitad de las pacientes, incluso, esto puede ser asintomático. Por eso tan importante el seguimiento y el control evolutivo.

-¿Cómo se trata esta dolencia?

-La endometriosis es una enfermedad de origen desconocido, por lo que el tratamiento es sintomático, basado en la hormonoterapia. Se trata de intentar que el endometrio que está fuera del útero no sangre y, para eso, podemos modular el ambiente hormonal de la mujer creando ambientes parecidos a los del embarazo o la menopausia con distintos fármacos. En esto se basa el tratamiento médico. Por supuesto, y además, añadir el empleo de analgésicos para el manejo del dolor, e insistir en hábitos de vida como son la alimentación antiinflamatoria, el ejercicio, los antioxidantes… puesto que esto nos va a ayudar a bajar la inflamación. Todo esto va a ser beneficioso.

"La endometriosis es una enfermedad de origen desconocido, por lo que el tratamiento es sintomático, basado en la hormonoterapia. Se trata de intentar que el endometrio que está fuera del útero no sangre y, para eso, podemos modular el ambiente hormonal de la mujer creando ambientes parecidos a los del embarazo o la menopausia con distintos fármacos"

-¿Y cirugía?

-La cirugía cada vez es más restrictiva, de modo que solamente se indica en casos en que las pacientes no responden al tratamiento médico, cuando hay una afectación importante de un órgano vital, como el uréter o el intestino (que puede provocar cuadros oclusivos o pseudo-oclusivos), si hay dudas acerca de la naturaleza benigna de la enfermedad... En algunos casos, incluso, podría plantearse en pacientes que desean quedarse embarazadas y no lo consiguen. Hay que personalizar y hacer un ‘traje a medida’ en el tratamiento.

-¿A qué se refiere?

-A que, a veces, es necesario combinar cirugía y tratamiento médico, teniendo en cuenta factores como la edad, los deseos reproductivos... En todo caso, es un tratamiento de por vida, hasta la menopausia.

"Creo que viene una época buena, quizá no muy a corto plazo, pero me gustaría mandar a las pacientes un mensaje de tranquilidad y de positividad: decirles que no están solas y que, aunque en este momento la ciencia no les puede resolver el cien por cien de su problema, sí las podemos ayudar mucho"

-En el Día mundial de la Endometriosis, que se conmemora este sábado, 14 de marzo, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a las pacientes?

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-En los últimos años, se han cambiado muchos paradigmas. Cuando yo empecé, se hacía una laparoscopia a todas las pacientes para diagnosticar la endometriosis. Casi no había tratamientos y, los que teníamos, eran ‘veneno’. Esto ha cambiado mucho. Para empezar, estamos hablando de ello. También veo que hay más presión por parte de las pacientes en no aceptar ese papel de ‘aguantar el dolor porque sí’. Pienso que estamos comenzando a cambiar esa concienciación. Y, a nivel de investigación, hay un montón de cosas en marcha. En nuestro caso, por ejemplo, colaboramos con el Inibic (Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña) en el estudio del papel de las células madre en esta enfermedad. Creo que viene una época buena, quizá no muy a corto plazo, pero me gustaría mandar a las pacientes un mensaje de tranquilidad y de positividad: decirles que no están solas y que, aunque en este momento la ciencia no les puede resolver el cien por cien de su problema, sí las podemos ayudar mucho.