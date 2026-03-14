Tres condenados por robar un supermercado de A Coruña y pegarle al vigilante
La Justicia les prohíbe entrar durante un periodo de tres años en el establecimiento, situado en la calle José Luis Pérez Cepeda, en Riazor
Un robo en pandilla de botellas de alcohol y colonias un supermercado de la calle José Luis Pérez Cepeda, en el barrio de Riazor, ha acabado con una condena de dos años de prisión para los tres participantes que han podido ser identificados. El suceso ocurrió en el año de la pandemia, en noviembre de 2020, cuando un grupo de personas intentaron llevarse algunos productos metidos en las ropas. Cuando los descubrió el vigilante, uno afirmó que llevaba un pincho y otro lo golpeó, lo que ha convertido el hecho en un delito de robo con fuerza para todos los implicados.
En el robo participaron, además de los tres condenados (dos varones y una mujer) otras personas no identificadas. Entraron «de común acuerdo» en el súper, se guardaron los objetos robados que querían robar en las ropas y salieron juntos «sin abonarlos», pero el personal advirtió el delito a través de las cámaras, y un vigilante los paró a la salida.
Uno de los hombres condenados le dijo, para intimidarlo, que llevaba un objeto punzante, aunque no exhibió nada, y forcejeó con él. Entonces, otro acusado, se abalanzó sobre el guardia de seguridad y le propinó un puñetazo. La mujer condenada y los otros participantes en el crimen aprovecharon para huir con los objetos sustraídos, que no fueron recuperados.
El vigilante sufrió una lesión leve, apenas un hematoma, y sanó en una semana. Poco después de los hechos dio una batida por la zona con la policía y reconoció al hombre que había forcejeado con él y el que lo había agredido. Ambos fueron detenidos.
El Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña condena a los tres participantes a dos años de cárcel por un delito de robo con violencia, y a una pequeña multa por un delito leve de lesiones. Los acusados también deberán indemnizar al vigilante de seguridad con 280 euros por las lesiones causadas, y al establecimiento por una cantidad que no determina la sentencia, que permite que los condenados no entren en la cárcel si no cometen delitos y pagan las cantidades por responsabilidad civil «de acuerdo con sus posibilidades». Tampoco podrán entrar en el supermercado durante tres años. La mujer condenada apeló a la Audiencia Provincial, que ratificó la sentencia.
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