Corte de tráfico en la calle Inés de Castro por las obras del mercado de Santa Lucía

La calle Inés de Castro sufrirá un corte de tráfico con motivo de las obras en el mercado de Santa Lucía. Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre la intersección con la calle Médico Durán y el cruce con Doctor Fleming, de forma que el sector hacia Pla y Cancela se mantendrá operativo, según informan la Policía Local y el Concello.

El corte de tráfico será efectivo en horario de 08.00h a 20.00h.

El Concello señala que los trabajos de demolición del antiguo mercado entran en su "recta final" con nuevas actuaciones sobre su estructura a partir de esta próxima semana.

La recta final de la demolición

La renovación del mercado de Santa Lucía avanza con la parte final de los trabajos de demolición y la actuación sobre la estructura que se ejecutará a partir de este lunes 16 desde y serán visibles desde el exterior del edificio, en la calle Inés de Castro. La obra obligará a cortar un tramo de esta calle para facilitar las tareas de la máquina retroexcavadora encargada de la actuación.

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La entrada y salida de garajes seguirá siendo accesible, además del tramo que discurre entre Doutor Fleming y Pla y Cancela, que no sufrirá afecciones. La previsión es que el tramo cortado recupere la normalidad y reabra al tráfico ya el martes.