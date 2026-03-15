El director francés Jocelyn Charles y la cineasta india Vinnie Ann Bose triunfan en el festival Imaxinaria
Los cortometrajes 'Dieu est timide', 'Cão Sozinho' y ' Sulaimani' logran los principales premios
Bea Lema se hace con el galardón Territorio con la adaptación de su cómic El cuerpo de Cristo
El festival reconoce la trayectoria de Sylvain Chomet, nominado tres veces a los Oscar
El cortometraje Dieu est timide, del director francés Jocelyn Charles, se ha hecho con el Gran Premio Imaxinaria en el I Festival Internacional de Animación Afundación Imaxinaria. El certamen, que se despidió este domingo en A Coruña tras cinco días dedicados a conectar al público gallego con la mejor animación nacional e internacional, otorgó el Premio del Jurado a la directora portuguesa Marta Reis Andrade por Cão Sozinho. La coruñesa Bea Lema logró el galardón Territorio con el cortometraje que adapta su cómic O corpo de Cristo.
El premio del público fue para Sulaimani, de la cineasta india Vinnie Ann Bose y el galardón del público infantil recayó en Snow Bear, del director estadounidense Aaron Blaise.
El jurado, formado por Giovanna Lopalco, Cynthia Alfonso y Manu Viqueira otorgó los máximos galardones a piezas que reflexionan sobre los miedos más profundos, la soledad y la pérdida o la salud mental.
Talento Novo
En la jornada de clausura se resolvió también el concurso Talento Novo, que en esta edición se abrió por primera vez a centros educativos de toda Galicia. El primer premio, dotado con 600 euros y trofeo, fue para FLOW-R, de Manuel Alejandro Franco Garrido, Darío Fernández Fernández y Manuel Antón Díaz Rego. El certamen concedió además dos accésits, dotados con 200 euros y diploma cada uno: el primero para ¡ANIMATE!, de Alex Prieto Mateus y Ange Nathan Guillén Olea, y el segundo para IMOS INDO, de Fabio Méndez Reyes y Mónica Rodiño Camiña.
Galardón honorífico
En la ceremonia de clausura de Imaxinaria también se reconoció la trayectoria del cineasta francés Sylvain Chomet, nominado tres veces a los Oscar. El realizador Alberto Vázquez, que dirige el certamen junto a la gestora cultural Matilde Rodríguez, entregaron el galardón de Padrino del festival a Chomet, una de las figuras más reconocidas de la animación de autor europea.
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