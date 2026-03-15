El director francés Jocelyn Charles y la cineasta india Vinnie Ann Bose triunfan en el festival Imaxinaria

El cortometraje Dieu est timide, del director francés Jocelyn Charles, se ha hecho con el Gran Premio Imaxinaria en el I Festival Internacional de Animación Afundación Imaxinaria. El certamen, que se despidió este domingo en A Coruña tras cinco días dedicados a conectar al público gallego con la mejor animación nacional e internacional, otorgó el Premio del Jurado a la directora portuguesa Marta Reis Andrade por Cão Sozinho. La coruñesa Bea Lema logró el galardón Territorio con el cortometraje que adapta su cómic O corpo de Cristo.

El premio del público fue para Sulaimani, de la cineasta india Vinnie Ann Bose y el galardón del público infantil recayó en Snow Bear, del director estadounidense Aaron Blaise.

El jurado, formado por Giovanna Lopalco, Cynthia Alfonso y Manu Viqueira otorgó los máximos galardones a piezas que reflexionan sobre los miedos más profundos, la soledad y la pérdida o la salud mental.

Talento Novo

En la jornada de clausura se resolvió también el concurso Talento Novo, que en esta edición se abrió por primera vez a centros educativos de toda Galicia. El primer premio, dotado con 600 euros y trofeo, fue para FLOW-R, de Manuel Alejandro Franco Garrido, Darío Fernández Fernández y Manuel Antón Díaz Rego. El certamen concedió además dos accésits, dotados con 200 euros y diploma cada uno: el primero para ¡ANIMATE!, de Alex Prieto Mateus y Ange Nathan Guillén Olea, y el segundo para IMOS INDO, de Fabio Méndez Reyes y Mónica Rodiño Camiña.

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Etrega de los premios Talento Novo del festival Imaxinaria. / CASTELEIRO

Galardón honorífico

En la ceremonia de clausura de Imaxinaria también se reconoció la trayectoria del cineasta francés Sylvain Chomet, nominado tres veces a los Oscar. El realizador Alberto Vázquez, que dirige el certamen junto a la gestora cultural Matilde Rodríguez, entregaron el galardón de Padrino del festival a Chomet, una de las figuras más reconocidas de la animación de autor europea.