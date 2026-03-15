Una persona resulta herida en A Coruña al volcar un vehículo en la tercera ronda

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la tercera ronda de A Coruña cuando un vehículo que circulaba en sentido salida de la ciudad sufrió una salida de vía en un tramo en curva antes del desvío hacia Meicende-Arteixo, según informa la Policía Local. El accidente ha tenido lugar alrededor de las 10.00 horas y el vehículo acabó volcado. Una persona ha resultado herida leve y al lugar del accidente ha acudido una ambulancia del servicio de emergencias 061 pero no ha sido necesario su traslado a un centro médico, según informa la misma fuente. Los Bomberos de A Coruña también se han desplazado al punto del vuelco para limpiar la calzada.