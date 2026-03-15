Una persona resulta herida en A Coruña al volcar un vehículo en la tercera ronda
El accidente ha ocurrido esta mañana alrededor de las 10.00h
Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la tercera ronda de A Coruña cuando un vehículo que circulaba en sentido salida de la ciudad sufrió una salida de vía en un tramo en curva antes del desvío hacia Meicende-Arteixo, según informa la Policía Local. El accidente ha tenido lugar alrededor de las 10.00 horas y el vehículo acabó volcado. Una persona ha resultado herida leve y al lugar del accidente ha acudido una ambulancia del servicio de emergencias 061 pero no ha sido necesario su traslado a un centro médico, según informa la misma fuente. Los Bomberos de A Coruña también se han desplazado al punto del vuelco para limpiar la calzada.
- El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
- Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
- Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
- La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
- Un trabajador de Teléfonica en A Coruña, ante el ERE: 'Me siento telefónico y seguiré siendo telefónico
- El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
- Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo
- El auge de las lavanderías en A Coruña hace que pasen de solución puntual a rutina semanal: 'Hay gente que ya no tiene lavadora en casa