Así ha subido la cesta de la compra en A Coruña entre 2020 y 2026: los huevos o el tomate frito duplican su precio

Hacer la compra en 2026 cuesta bastante más que antes de la pandemia. La comparación entre precios de 2020 y los actuales en una misma cadena de supermercados deja una foto clara del encarecimiento de la cesta básica: una docena de huevos XL ha pasado de 1,99 a 4,28 euros, el tomate frito de 1,68 a 3,85 y el paquete de galletas María de 5,40 a 10,49. Productos cotidianos como la leche o los yogures reflejan una subida que se deja notar cada vez más en el bolsillo.

Detrás de esta escalada están el aumento de los costes de producción, la energía, los piensos, los fertilizantes, la sequía y el impacto arrastrado de la pandemia, según explican expertos y profesionales del sector. El resultado es una cesta de la compra mucho más cara que hace seis años y un cambio de hábitos entre los consumidores, que ajustan cantidades, compran más al día y buscan fórmulas para contener un gasto que no deja de crecer.

¿Cuánto ha subido la cesta de la compra?

Los precios han sufrido altos incrementos en muchos casos, siendo particularmente llamativos los de el tomate frito, que ha subido un 129% o los huevos, que se han incrementado un 115%. Una de las pocas subidas razonables se produce en el pan de molde, que solo aumenta diez céntimos, pero el resto de productos tienen un subida mínima del 30%. A continuación se pueden observar los precios ordenados de menor a mayor incremento.