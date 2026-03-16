El callejero de A Coruña: calle Luchana, una calle en honor a Espartero

Las calles pequeñas padecen en muchos casos el menosprecio de no tener nombre propio, ya que se les aplica la denominación de travesías, paralelas, prolongaciones de otra vía de mayores dimensiones. En el caso que nos ocupa, su nombre estuvo condicionado por la calle en la que inicia su recorrido: Riego de Agua.

El primer nombre que recibió esta calle fue el de Travesía de Riego de Agua. Cuando esta popular vía del centro cambió su nombre por el de Luchana, también la travesía varió su denominación. En 1926 la calle pasó a llamarse Manuel Casás, en homenaje al popular alcalde, momento en el que la travesía pasó a convertirse por fin en una calle con denominación propia: Luchana.

Cuando en 1931 Riego de Agua recuperó este nombre no hizo lo mismo con su antigua travesía. Sin embargo, durante bastantes años la calle mantuvo su placa de Travesía de Luchana a pesar de que no partía de ningún lugar que llevase ese nombre.

Se le propuso ser rey de España

Luchana es uno de los puentes tendidos sobre la ría de Bilbao, en el que se libró una de las principales batallas de las guerras carlistas. El general Eguía sitió la ciudad bilbaína al frente de las tropas absolutistas y fue derrotado por el ejército comandado por el general Baldomero Espartero, que levantó el cerco el 24 de diciembre de 1836.

Tráfico en la calle Luchana en 2008 / Víctor Echave

Eguía había sido capitán general de Galicia, pero ejerció su cargo en Santiago, ya que Fernando VII castigó de este modo a los coruñeses por sus fuertes convicciones liberales. El general aplicó con rigor la Ley y sufrió un atentado que le hizo perder una mano y varios dedos de la otra.

No cabe duda de que la referencia a Luchana es un homenaje a Espartero, un militar que fue sumamente famoso en su tiempo y al que incluso se le propuso ser rey de España ya en su vejez. La calle que rememora su victoria en Bilbao es uno de los laterales del palacio que acoge el teatro Rosalía de Castro y, hasta hace unos años años, la sede de la Diputación.