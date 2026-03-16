Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las causas de la renuncia de A Coruña al Mundial 2030El imperio del nuevo dueño del edificio CitroënEl impacto de la huelga de médicos en A CoruñaEl comercio coruñés vuelve a salir a la callePreparativos para los cortes de tráfico en A PasaxeEl adiós de un templo de las galletas en A CoruñaSorteamos entradas para el Deportivo - Zaragoza
instagramlinkedin

En obras

La Casa Escudero, en el corazón de Juan Flórez, rodeada de andamios

Obra del arquitecto coruñés Eduardo Rodríguez Losada, esta joya modernista protegida se somete a trabajos de mejora y conservación

Operarios colocan los andamios en la Casa Escudero.

Operarios colocan los andamios en la Casa Escudero. / LOC

RAC

En la confluencia de las calles Betanzos y Juan Flórez resiste orgulloso un palacete que no deja indiferente a quienes pasan por delante de él. Se trata de la Casa Escudero, un chalet levantado por el arquitecto coruñés Eduardo Rodríguez Losada en 1915 por encargo del empresario textil Alonso Escudero.

A esta singular vivienda, de estilo modernista, que fue sede de la Delegación de Orden Público y consulado cubano durante la dictadura franquista, le están creciendo estos días los andamios por sus costados para someterse a trabajos de mejora y conservación.

Noticias relacionadas

La vivienda es uno de los muchos palacetes que salpicaban Juan Flórez en la primera mitad del siglo XX y ahora su único representante en pie, aunque con alguna alteración respecto al diseño original. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
  2. Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
  3. La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
  4. El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
  5. Empieza un año crítico en la movilidad de A Coruña: la Xunta advierte de que un accidente grave puede llevar al 'colapso
  6. Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
  7. El auge de las lavanderías en A Coruña hace que pasen de solución puntual a rutina semanal: 'Hay gente que ya no tiene lavadora en casa
  8. Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana.... el quién es quién de la construcción en A Coruña

La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña

La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 17 de marzo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 17 de marzo

La Casa Escudero, en el corazón de Juan Flórez, rodeada de andamios

La Casa Escudero, en el corazón de Juan Flórez, rodeada de andamios

Doce establecimientos de A Coruña participan en el Desafío XChef de Cervezas 1906

Doce establecimientos de A Coruña participan en el Desafío XChef de Cervezas 1906

Primer día de los taxis de A Coruña en el aeropuerto de Alvedro: "Todos rodamos en la misma dirección"

Primer día de los taxis de A Coruña en el aeropuerto de Alvedro: "Todos rodamos en la misma dirección"

La obra sobre Édith Piaf con más de un millón de espectadores aterriza en A Coruña: "Es un viaje por el mundo sin jet lag"

La obra sobre Édith Piaf con más de un millón de espectadores aterriza en A Coruña: "Es un viaje por el mundo sin jet lag"

Dudas e infracciones de los conductores de A Coruña en el primer día de señalización para preparar los cortes en A Pasaxe para Semana Santa

Dudas e infracciones de los conductores de A Coruña en el primer día de señalización para preparar los cortes en A Pasaxe para Semana Santa

Arquitectos de A Coruña defienden el valor del edificio de Citroën en A Gaiteira: "Representa la modernidad en Galicia"

Tracking Pixel Contents