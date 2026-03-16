La Casa Escudero, en el corazón de Juan Flórez, rodeada de andamios

En la confluencia de las calles Betanzos y Juan Flórez resiste orgulloso un palacete que no deja indiferente a quienes pasan por delante de él. Se trata de la Casa Escudero, un chalet levantado por el arquitecto coruñés Eduardo Rodríguez Losada en 1915 por encargo del empresario textil Alonso Escudero.

A esta singular vivienda, de estilo modernista, que fue sede de la Delegación de Orden Público y consulado cubano durante la dictadura franquista, le están creciendo estos días los andamios por sus costados para someterse a trabajos de mejora y conservación.

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La vivienda es uno de los muchos palacetes que salpicaban Juan Flórez en la primera mitad del siglo XX y ahora su único representante en pie, aunque con alguna alteración respecto al diseño original. n