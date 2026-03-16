Doce establecimientos de A Coruña participan en el Desafío XChef de Cervezas 1906

Más de un centenar de restaurantes de toda España, de los cuales once son de A Coruña y uno de Culleredo, participan desde este viernes en el Desafío XCHEF de Cervezas 1906, que premia las buenas prácticas en la cocina como el uso de productos de cercanía, la reducción de desperdicios y el fomento de la economía circular. La competición reta a los participantes a demostrar no solo su destreza y creatividad para presentar una receta, sino el trasfondo del compromiso que hay detrás de cada elaboración.

Desde el 19 y hasta 29 de marzo, el público puede votar las tapas de los 125 establecimientos participantes. Las propuestas se presentarán con maridaje que incluirá alguna de las cervezas más premiadas del mundo de la familia de Cervezas 1906. Después de la valoración de los clientes, será el turno para que el jurado emita sus votos y determine cuáles son los seis candidatos que alcanzarán la gran final del marco del Salón Gourmets que se celebrará en Madrid el próximo mes de abril.

Noticias relacionadas

Esta sexta edición del concurso, que coincide con el 120 aniversario de la compañía, valorará especialmente que la cocina reinterprete el legado culinario transmitido de generación en generación, que proteja los ingredientes autóctonos y que entienda la gastronomía como una herramienta para preservar la identidad regional.