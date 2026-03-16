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El escritor de moda visitará este miércoles A Coruña para presentar su último libro

David Uclés estará en una actividad organizada por el Centro de Formación do profesorado

David Ucles, con Ledicia Costas y Lidia Jorge en la entrega del premio San Clemente

David Ucles, con Ledicia Costas y Lidia Jorge en la entrega del premio San Clemente / Antonio Hernández Rios

RAC

A Coruña

El Centro de Formación do profesorado de A Coruña continúa con su actividad XXI Encontros con escritores/as y realizará este miércoles 18 de marzo un evento con el escritor de moda en el panorama literario español, David Uclés. El andaluz presentará su último libro, La ciudad de las luces muertas, que ha sido galardonado con el Premio Nadal 2026.

El acto será en el salón de actos del Conservatorio Superior de Música de A Coruña, en la calle Manuel Murguía, a las 18.30 horas con entrada libre hasta completar aforo. Estará presentado por Xavier Seoane y Javier Pintor.

El escritor de Úbeda es también autor de La península de las casas vacías, el gran fenómeno literario del momento, que lleva más de 300.000 ejemplares vendidos y que recibió las felicitaciones de Ian Gibson, Gioconda Belli o Leonardo Padura, entre otros. Su libro fue reconocido con una veintena de premios y está siendo traducida a más de quince idiomas, además de que ya se ha anunciado su adaptación al cine.

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En su nueva novela, el escritor recrea un día de apagón en Barcelona en el que se superponen en el mismo lugar varias Barcelonas que han desaparecido y surgen otros del futuro en un ejercicio de imaginación en el que la ciudad queda desbordada por todas sus épocas.

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