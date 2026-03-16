Los 'hair studios' renuevan los cortes de pelo en A Coruña: "La gente se anima cada vez más a hacerse cambios radicales"

En los carteles donde antes se leía solo peluquería o barbería, ahora aparecen nuevas palabras. Shop, Style y otra serie de términos añaden significado a un negocio clásico, pero que vive en constante renovación de tendencias. A Coruña cuenta con nuevos locales de hair studio (estudios de peluquería, en su traducción), un cambio en el sector orientado a más profesionalización y reinventar el espacio de trabajo.

La apertura en la avenida de Oza de alma studio, el proyecto de Aitor Ruiz, suma un nuevo referente de estética en la oferta local. CODE, ROTO, NEO, Dogma, GARGO, On Hair o TOMOS forman parte del grupo de estudios de peluquería disponibles en A Coruña. Estos profesionales nadan entre el concepto, la innovación y lo clásico.

El sello de cada hair studio lo marca la pericia y la filosofía del peluquero. De manera general, se diferencian de otros establecimientos del sector por el grado de atención al detalle, el tiempo del servicio y la marca. Sus nombres son su esencia y crean comunidad a su alrededor. Se impulsan a través de eventos con otros creativos o merchandising propio, por ejemplo.

Apostar por la estética

Aitor Ruiz, creador de alma studio, se mudó a Londres con 20 años y entró en el mundo de la barbería tras otros muchos trabajos. Regresó a su ciudad natal, A Coruña, empujado por el covid y se enroló en varias barberías. Su bagaje en Reino Unido, cuenta, le acercó a otra realidad en el sector. Ahora lo traslada en su propio salón. "Aquí no se juzga tu procedencia, se juzga tu energía. Este es mi pequeño aporte, mi pasión", resume Ruiz.

Aitor Ruiz posa en el interior de alma studio, su local en avenida de Oza. / Iago Lopez

"Llevo dos años con mi propio studio. Llegué a A Coruña para estudiar el ciclo medio de peluquería y estética. Desde entonces no he parado de viajar para aprender con formadores reconocidos a nivel nacional como internacional. Formarse y conocer gente es la clave para seguir aprendiendo y estar al tanto de las tendencias actuales", expresa el dueño de CODE Studio, Carlos Xiri, sobre su experiencia.

Para los socios y fundadores de Roto Studio, el inicio viene de atrás. André García y Javier Mangano coincidieron trabajando en una peluquería y de la afinidad pasaron a un proyecto conjunto. Su establecimiento es una referencia en estilo dentro de la ciudad y pionero local en hair studios.

Un servicio de atención y al detalle

"En muchas ocasiones el resultado de un corte no es el deseado no por falta de técnica, sino por falta de compresión. Es clave conocer el lifestyle del cliente y evaluar sus rasgos físicos para hacer el corte que mejor se le adapte. Me encanta ver a los barberos abriendo su mente y enfrentándose a nuevos retos, como el corte femenino", opina Ruiz sobre la diferencia de servicios.

Para Carlos Xiri, cuestiones como el hábito de cuidado del cabello, el tiempo que pasa entre cortes y otro o los productos que se usan suponen la base sobre la que trabajar. Por sus manos han pasado futbolistas del R.C. Deportivo como Yeremay Hernández, Ximo Navarro, Cristian Herrera o Jose Ángel Jurado; también del Racing de Ferrol.

Carlos Xiri mientras realiza un corte de pelo en Code Studio, su local. / CASTELEIRO

"Todo evoluciona y nosotros también. Cuando hablo de nosotros, me refiero a los compañeros que tienen su propio hair studio. Nos salimos un poco de lo convencional. Cuidamos mucho los detalles a nivel estético del local y nuestra marca personal. La gente a día de hoy busca más calidad que precio. Nos estamos profesionalizando mucho y dándole un cambio fresco y renovado al sector", responde Xiri sobre la diferencia respecto a una peluquería común.

"Cuando abrimos, quisimos dar más tiempo a cada cliente y frenar un poco el ritmo frenético que tienen las barberías, en general por motivos de necesidad. La idea era intentar cambiar la forma física de trabajar para el peluquero y el cliente", apunta Mangano sobre Roto Studio y su slow cutting, la filosofía tras el proyecto.

Crear comunidad y ver tendencias

En alma studio, Ruiz ya se ha estrenado en la celebración de pop ups, es decir, un evento colaborativo entre creativos para vender de forma efímera sus productos. Pese a su reciente apertura, Ruiz contó con la presencia de Eternal Golden Odd, un diseñador de joyas independiente que eligió su local para la venta de piezas.

André García Carballo y Javier Mangano, socios y fundadores de Roto Studio. / CARLOS PARDELLAS

En A Coruña, Roto Studio es el lugar más experimentado en entrecruzar sesiones musicales, mercados vintage, ventas de otros creativos e incluso visitas de peluqueros. "La idea viene de que tenemos amigos que se dedican al arte en diferentes ámbitos y podemos darles como un espacio para mostrar lo que hacen", expone Mangano.

"No se pacta la propuesta ni nada por el estilo. Si nos apetece, nos encaja y creemos que nos aporta algo, lo hacemos. Llevamos tres invitados. A lo mejor no se hace mucho en España o no se había visto. Hemos tenido a un peluquero de Berlín, o a una chica que es colorista (experta en tinte a color)", aclaran los socios de Roto Studio.

Todos los profesionales coinciden en que A Coruña es un lugar con estilo. "Solo hay que darse un paseo por La Marina el domingo", apunta Ruiz. En el caso de Carlos Xiri, él celebra que la ciudad se preocupe por la estética. "Me permite que los clientes sean más abiertos a la hora de realizar cambios en su estilo y seguir más de cerca las tendencias. La gente se anima cada vez más a realizar cambios radicales", argumenta.

"A Coruña es una buena ciudad para este sector. Desde nuestra experiencia, siempre que hacemos cosas la gente responde", resuelve Mangano.