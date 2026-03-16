¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 16 de marzo

Yolanda López presenta su nuevo poemario

19.00 horas. El Ring es el nuevo poemario de Yolanda López, una obra que presentará este lunes y que habla sobre saltar al cuadrilátero para vencer a las adversidades.

Biblioteca del Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)

Un libro de relatos con sello ourensano

19.00 horas. El escritor ourensano Miguel Garrido de Vega visita la librería Berbiriana para presentar su libro de relatos La noche líquida, una obra que propone nadar entre dos aguas, en medio del abismo. El autor estará acompañado por Blanca Riestra.

Librería Berbiriana (Santiago, 7)

Presentación de una obra sobre Alfonso X

20.00 horas. El investigador Simon R. Doubleday presenta O Rei Sabio, una obra sobre la figura de Alfonso en la que el autor ahonda en su vinculación a Galicia. El autor trabajó en la University de Nueva York y ahora en la USC de Santiago.

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AC Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)