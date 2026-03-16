Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las causas de la renuncia de A Coruña al Mundial 2030El imperio del nuevo dueño del edificio CitroënEl impacto de la huelga de médicos en A CoruñaEl comercio coruñés vuelve a salir a la callePreparativos para los cortes de tráfico en A PasaxeEl adiós de un templo de las galletas en A CoruñaSorteamos entradas para el Deportivo - Zaragoza
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 17 de marzo

Conciertos, charlas y mesas redondas son algunas de las propuestas del día en nuestra agenda de ocio y cultura

Sesión informativa sobre los derechos de los consumidores.

Sesión informativa sobre los derechos de los consumidores. / LOC

RAC

Derechos de los consumidores

La Asociación Mas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña convocan una sesión informativa con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. La ponencia corre a cargo de Sol MaríaVázquez Abeal, gerente del Instituto Galego de Consumo e Competencia.

18.00 horas. Sporting Club Casino (Calle Real, 83, Primera planta)

El rol femenino en las artes y el cine

El ciclo Elas Son Artistas y Coca-Cola se unen para presentar dos mesas redondas sobre el rol femenino en las y el cine. El foro Profesión e propósito: Mulleres liderando a cultura contará con la presencia de las actrices Estíbaliz Veiga y Lucía Veiga, entre otras contertulias.

18.30 horas. Fábrica de Coca-Cola (Avenida Alfonso Molina, 251A)

Concierto con obra de Adalid y Tchaikovsky

La Real Academia Galega de Belas Artes acoge un concierto con obras de Adalid y Tchaikovsky como homenaje al bicentenario de Marcial de Adalid. El Trío Caronium se hará cargo de la presentación, dentro del programa Martes das Artes.

Noticias relacionadas

19.30 horas. Real Academia de Belas Artes (Álvarez de Sotomayor, 1)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
  2. Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
  3. La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
  4. El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
  5. Empieza un año crítico en la movilidad de A Coruña: la Xunta advierte de que un accidente grave puede llevar al 'colapso
  6. Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
  7. El auge de las lavanderías en A Coruña hace que pasen de solución puntual a rutina semanal: 'Hay gente que ya no tiene lavadora en casa
  8. Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana.... el quién es quién de la construcción en A Coruña

La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña

La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 17 de marzo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 17 de marzo

La Casa Escudero, en el corazón de Juan Flórez, rodeada de andamios

La Casa Escudero, en el corazón de Juan Flórez, rodeada de andamios

Doce establecimientos de A Coruña participan en el Desafío XChef de Cervezas 1906

Doce establecimientos de A Coruña participan en el Desafío XChef de Cervezas 1906

Primer día de los taxis de A Coruña en el aeropuerto de Alvedro: "Todos rodamos en la misma dirección"

Primer día de los taxis de A Coruña en el aeropuerto de Alvedro: "Todos rodamos en la misma dirección"

La obra sobre Édith Piaf con más de un millón de espectadores aterriza en A Coruña: "Es un viaje por el mundo sin jet lag"

La obra sobre Édith Piaf con más de un millón de espectadores aterriza en A Coruña: "Es un viaje por el mundo sin jet lag"

Dudas e infracciones de los conductores de A Coruña en el primer día de señalización para preparar los cortes en A Pasaxe para Semana Santa

Dudas e infracciones de los conductores de A Coruña en el primer día de señalización para preparar los cortes en A Pasaxe para Semana Santa

Arquitectos de A Coruña defienden el valor del edificio de Citroën en A Gaiteira: "Representa la modernidad en Galicia"

Tracking Pixel Contents