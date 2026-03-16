¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 17 de marzo

Derechos de los consumidores

La Asociación Mas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña convocan una sesión informativa con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. La ponencia corre a cargo de Sol MaríaVázquez Abeal, gerente del Instituto Galego de Consumo e Competencia.

18.00 horas. Sporting Club Casino (Calle Real, 83, Primera planta)

El rol femenino en las artes y el cine

El ciclo Elas Son Artistas y Coca-Cola se unen para presentar dos mesas redondas sobre el rol femenino en las y el cine. El foro Profesión e propósito: Mulleres liderando a cultura contará con la presencia de las actrices Estíbaliz Veiga y Lucía Veiga, entre otras contertulias.

18.30 horas. Fábrica de Coca-Cola (Avenida Alfonso Molina, 251A)

Concierto con obra de Adalid y Tchaikovsky

La Real Academia Galega de Belas Artes acoge un concierto con obras de Adalid y Tchaikovsky como homenaje al bicentenario de Marcial de Adalid. El Trío Caronium se hará cargo de la presentación, dentro del programa Martes das Artes.

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19.30 horas. Real Academia de Belas Artes (Álvarez de Sotomayor, 1)