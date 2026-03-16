¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 17 de marzo
Conciertos, charlas y mesas redondas son algunas de las propuestas del día en nuestra agenda de ocio y cultura
Derechos de los consumidores
La Asociación Mas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña convocan una sesión informativa con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. La ponencia corre a cargo de Sol MaríaVázquez Abeal, gerente del Instituto Galego de Consumo e Competencia.
18.00 horas. Sporting Club Casino (Calle Real, 83, Primera planta)
El rol femenino en las artes y el cine
El ciclo Elas Son Artistas y Coca-Cola se unen para presentar dos mesas redondas sobre el rol femenino en las y el cine. El foro Profesión e propósito: Mulleres liderando a cultura contará con la presencia de las actrices Estíbaliz Veiga y Lucía Veiga, entre otras contertulias.
18.30 horas. Fábrica de Coca-Cola (Avenida Alfonso Molina, 251A)
Concierto con obra de Adalid y Tchaikovsky
La Real Academia Galega de Belas Artes acoge un concierto con obras de Adalid y Tchaikovsky como homenaje al bicentenario de Marcial de Adalid. El Trío Caronium se hará cargo de la presentación, dentro del programa Martes das Artes.
19.30 horas. Real Academia de Belas Artes (Álvarez de Sotomayor, 1)
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