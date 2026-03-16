El impacto en A Coruña de la huelga indefinida de médicos en la Atención Primaria: ¿cuántas consultas se han cancelado desde el 2 de marzo?

Un total de 7.235 consultas canceladas en el área sanitaria de A Coruña y Cee, y más de 46.200 en toda Galicia, es el balance de las dos primeras semanas de huelga indefinida de facultativos en Atención Primaria, convocada por la organización sindical O'Mega (Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes), según los datos aportados, este lunes, por la Consellería de Sanidade.

En concreto, en los centros de salud de la demarcación sanitaria coruñesa se suspendieron 4.025 citas médicas, entre el 2 y el 8 de marzo, a las que se suman otras 3.210, en la semana siguiente (del 9 al 13 de marzo). Solo el pasado viernes, día 13, fueron 555 las consultas canceladas en la Atención Primaria coruñesa, según las cifras aportadas por Sanidade. En toda la comunidad gallega, durante esa jornada, se vieron afectadas 3.169 citas por la huelga médica.

En los centros de salud de la demarcación sanitaria coruñesa se suspendieron 4.025 citas médicas, entre el 2 y el 8 de marzo, a las que se suman otras 3.210, en la semana siguiente (del 9 al 13 de marzo). Solo el pasado viernes, día 13, fueron 555 las consultas canceladas en la Atención Primaria coruñesa

Dos semanas de paro indefinido en el primer nivel asistencial de la sanidad pública de Galicia, a las que, el pasado jueves, 12 de marzo, se unió otra jornada de huelga, convocada por la CIG, también, en los centros de salud.

Nueva semana de paros contra el Estatuto Marco

Desde este lunes, además, los facultativos de toda España están llamados a una nueva semana de huelga, la segunda de este año dirigida a mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos, y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo.

Los paros, en este caso, se prolongarán hasta el viernes, según anunció el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el propio sindicato O'Mega, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME).

Entrada principal del centro de salud de Labañou, en A Coruña. / Víctor Echave

Desde la semana de huelga del pasado mes de febrero, no se han producido "contactos formales" entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad, según ha señalado el propio Comité. Por parte de Sanidad, la ministra Mónica García se ha dirigido en varias ocasiones a las organizaciones sindicales a través de declaraciones a los medios y se ha tratado de "encauzar el conflicto" con un "acuerdo" con el Foro de la Profesión Médica, el pasado 4 de marzo.

Versiones contradictorias

En una carta al Comité, que comunicó su intención de mantener la huelga si el Ministerio no se reunía directamente con sus miembros, García afirma que el acuerdo con el Foro contaba "con conocimiento y participación" de estas organizaciones y "suponía la oportunidad de mantener el diálogo, evitar la huelga y desescalar el conflicto", ya que ahondaba en las principales demandas que provocan el malestar de los médicos.

Sin embargo, el Comité de Huelga asegura en su respuesta que dicho acuerdo "no existe", sino que se trata de una "propuesta" y que, en todo caso, si se hubiera firmado, "carecería de valor jurídico", ya que el Foro de la Profesión Médica no tiene competencias en materia de negociación laboral, que solo puede establecerse con el Comité.

Los sindicatos médicos retomarán, así, sus movilizaciones para demandar un texto propio que reconozca "las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad" de los profesionales médicos y facultativos

Los sindicatos médicos retomarán, así, sus movilizaciones para demandar un texto propio que reconozca "las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad" de los profesionales médicos y facultativos. Sanidad rechaza esta norma porque "rompería la cohesión y generaría desigualdades" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

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Acuerdo con varios sindicatos

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del SNS, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.