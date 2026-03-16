El imperio del dueño del edificio Citroën, en A Gaiteira: un conglomerado internacional de las comunicaciones

El empresario de las comunicaciones Luis Fontal acaba de hacerse con el 75% del histórico edificio Citroën, de A Gaiteira, situado en el cruce entre la avenida de Oza y la ronda de Outeiro. Sobre el 25% restante, en manos de varios propietarios, pesa una hipoteca en favor de una de las empresas de Fontal, cuyo imperio multinacional se basa en la empresa tecnológica Disashop. La compañía empezó su actividad de forma modesta, en 2002, instalando terminales TPV para la venta de recargas móviles prepago, pero se expandió rápidamente y en 2004 ya operaba por toda España, para dar a continuación el salto a Latinoamérica. Ahora es una empresa internacional con sede en Perillo y su patrimonio neto y pasivo, en 2024, sumaron algo más de 79 millones de euros. La facturación se acercó ese ejercicio a los 279 millones de euros, con algo más de 250 millones de euros en ventas, aproximadamente un 6% más que el año anterior.

Las actividades que figuran en su objeto social engloban una amplia gama de sectores, desde la electrónica a la comercialización de software, la promoción inmobiliaria, el turismo y la distribución de alimentos. Pero la compañía se dedica, sobre todo, a productos y servicios ligados a las comunicaciones (como servicios móviles, activación de tarjetas SIM prepago o pagos online), así como servicios vinculados a la paquetería. También ha entrado en el sector de la venta y recarga de bonos de transporte urbano, interurbano y aeropuertos y a actividades relacionadas con la venta online.

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Asteriscos Patrimonial, la compañía con la que Fontal ha adquirido el edificio Citroën, es su brazo inversor. Se constituyó en el año 2000, y comparte sede con Disashop en Perillo. Se dedica a las "inversiones financieras y gestión de activos inmobiliarios", y participó en la ampliación del área empresarial y residencial de Icaria IV, en Oleiros. Tiene participación en PayPoint, una compañía británica, con ingresos el año pasado de más de 320 millones de libras, que ofrece sistemas de pago, y en otras compañías de promoción inmobiliaria, tecnología, servicios y comunicaciones, entre ellas Disashop, de la que posee el 96%, y las filiales de esta en República Dominicana, Ecuador y Perú. Su cifra de negocios en 2024 superó los 30 millones de euros, y su patrimonio neto y pasivo se acercan a los 191 millones.