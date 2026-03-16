Una manta eléctrica causa un incendio en A Coruña con una persona evacuada al hospital

El 112 ha informado de un incendio registrado anoche en A Coruña con una persona herida. Ocurrió este domingo alrededor de las 23.50 horas en un apartamento de la zona de Palavea la Vieja. Según apuntan desde la central de emergencias del 112, habría sido una manta eléctrica la que comenzó a arder, generando una intensa humareda en el interior de la vivienda. Como consecuencia del suceso, una persona tuvo que ser trasladada al centro hospitalario de referencia.

Los bomberos de A Coruña, que acudieron al lugar del incendio, corroboran que el incendio se inició por una manta eléctrica en un sofá. "Hay un hombre que al ser despertado por sus vecinos intenta extinguir las llamas y recibe quemaduras leves en en manos y pies", explican los bomberos en el informe de esta intervención. Cuando los efectivos del parque municipal de emergencias llegaron al lugar del incendio la policía ya tenía controlado el aparato incendiado, así que la labor de los bomberos se centró en desalimentar y ventilar el piso. El hombre que resultó herido fue atendido por el 061.