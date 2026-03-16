María Escarmiento ofrecerá un concierto en A Coruña, en Inn Club, en noviembre

María Escarmiento ofrecerá un concierto en A Coruña dentro de su gira Forever on Tour. Será el próximo 20 de noviembre en la sala Inn Club. Las entradas salen a la venta este lunes 16 de marzo, a partir de las 19.00 horas en la web mariaforever.es.

La cantante madrileña, que se dio a conocer en la décima edición de Operación Triunfo, presentará su último disco, Forever, y repasará los principales éxitos de su carrera.

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María Villar Rodríguez, conocida artísticamente como María Sarmiento, publicó en 2019 su primer sencillo, Amargo amor, y sacó en el año 2023 su primer álbum, Cosas de brujas. Sus últimos trabajos antes de Forever, que presentará en esta gira, fueron Sensación de vivir 1 y 2 y Candy.