Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña renuncia al Mundial 2030El imperio del nuevo dueño del edificio CitroënConfitería de Betanzos con recetas de 100 añosEl comercio coruñés vuelve a salir a la calle
instagramlinkedin

María Escarmiento ofrecerá un concierto en A Coruña, en Inn Club, en noviembre

Las entradas salen a la venta este lunes 16 de marzo

María Escarmiento, en una imagen promocional.

María Escarmiento, en una imagen promocional.

RAC

María Escarmiento ofrecerá un concierto en A Coruña dentro de su gira Forever on Tour. Será el próximo 20 de noviembre en la sala Inn Club. Las entradas salen a la venta este lunes 16 de marzo, a partir de las 19.00 horas en la web mariaforever.es.

La cantante madrileña, que se dio a conocer en la décima edición de Operación Triunfo, presentará su último disco, Forever, y repasará los principales éxitos de su carrera.

Noticias relacionadas

María Villar Rodríguez, conocida artísticamente como María Sarmiento, publicó en 2019 su primer sencillo, Amargo amor, y sacó en el año 2023 su primer álbum, Cosas de brujas. Sus últimos trabajos antes de Forever, que presentará en esta gira, fueron Sensación de vivir 1 y 2 y Candy.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
  2. Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
  3. La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
  4. El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
  5. Empieza un año crítico en la movilidad de A Coruña: la Xunta advierte de que un accidente grave puede llevar al 'colapso
  6. Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
  7. El auge de las lavanderías en A Coruña hace que pasen de solución puntual a rutina semanal: 'Hay gente que ya no tiene lavadora en casa
  8. Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana.... el quién es quién de la construcción en A Coruña

Discurso íntegro de la alcaldesa de A Coruña Inés Rey en la comparecencia de renuncia al Mundial y el anuncio de reforma de Riazor

Inés Rey: "Con o sin inversor privado, con el Mundial A Coruña acabaría hipotecada"

Inés Rey: "Con o sin inversor privado, con el Mundial A Coruña acabaría hipotecada"

María Escarmiento ofrecerá un concierto en A Coruña, en Inn Club, en noviembre

María Escarmiento ofrecerá un concierto en A Coruña, en Inn Club, en noviembre

Una manta eléctrica causa un incendio en A Coruña con una persona evacuada al hospital

Una manta eléctrica causa un incendio en A Coruña con una persona evacuada al hospital

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 16 de marzo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 16 de marzo

A Coruña renuncia al Mundial de fútbol de 2030: Rey y Escotet lo anuncian este lunes y harán pública una reforma de Riazor

A Coruña renuncia al Mundial de fútbol de 2030: Rey y Escotet lo anuncian este lunes y harán pública una reforma de Riazor

Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroën de A Coruña

Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroën de A Coruña

El imperio del dueño del edificio Citroën, en A Gaiteira: un conglomerado internacional de las comunicaciones

El imperio del dueño del edificio Citroën, en A Gaiteira: un conglomerado internacional de las comunicaciones
Tracking Pixel Contents