Marineda City, en A Coruña, suma un nuevo centro de ocio: bolera, karaoke, minigolf, juegos de fútbol y espacio para 1.600 personas

La compañía que posee la bolera Estrella Park de Marineda City construirá un nuevo espacio de ocio en la zona de ampliación del centro comercial, con un tamaño que triplica al actual, aforo para más de 1.600 personas y múltiples servicios, desde recreativas a piscina de bolas, karaoke, mission rooms, salas para eventos o minigolf. El Concello dará este miércoles permiso para la obra a la empresa, Bowling Chamartín, que tendrá un año para adaptar un amplio espacio en las plantas segunda y tercera del centro, en el local ahora sin uso junto al restaurante VIPS, con una obra con un coste de más 1,6 millones incluso antes de contar el IVA, las tasas o el beneficio del constructor.

El propietario de Estrella Park, con sede en A Coruña, ya tiene espacios de ocio en el Coruña The Style Oulets de Culleredo, así como en Chamartín, León y Vilagarcía. Su local actual en Marineda suma 1.800 metros cuadrados, con bolera, escapismo, realidad virtual y recreativos, pero el nuevo establecimiento supera los 7.250 metros construidos, y casi 7.000 son de superficie útil. Una buena parte se dedicará a máquinas recreativas, pero también hay cafetería, bolera, espacios de catering y simuladores virtuales, así como karaoke. También una treintena de mission rooms, es decir, espacios en los que los usuarios pueden vivir juegos y experiencias.

Espacios deportivos

Más de 1.800 metros, un espacio tan amplio como el Estrella Park actual, estarán dedicados a juegos infantiles, hinchables, un circuito de cuerdas y un rocódromo, y habrá zonas para juegos de fútbol o FutPark y para un minigolf. La oferta de servicios también incluye salas de celebración de cumpleaños y tienda de golosinas, y el espacio tendrá más de 200 metros para padres. El aforo del conjunto es de 1.633 personas.

La empresa pidió el permiso de obras el pasado mes de octubre, y el proyecto cuenta con un informe favorable del Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento. La Junta de Gobierno Local le dará licencia este miércoles, y, una vez que se le notifique la licencia a la empresa, la empresa tendrá un máximo de un año para llevar a cabo la obra, si bien podrá solicitar prórrogas en casos justificados. Los trabajos deben empezar en un periodo de seis meses desde la notificación.

Reinauguración

El nuevo negocio es un paso más de la expansión de Marineda City, abierto en 2011 pero que el año pasado realizó una nueva ampliación, recuperando un espacio de casi 30.000 metros cuadrados que había quedado sin uso tras el cierre definitivo de El Corte Inglés e Hipercor en 2023.

En octubre de 2025 el centro comercial realizó la presentación de la nueva zona, en la que la propietaria, Merlin Properties, realizó una inversión de más de 40 millones de euros. La ampliación permitió incorporar nuevas marcas y abrir espacios para otras que ya estaban, como Mercadona, Futbol Emotion o, ahora, Estrella Park. Entre las novedades están la cadena de supermercados ecológicos Veritas, las empresas de moda Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma y Half Price, la tienda de mascotas Guaw o las compañías de menaje MGI, JYSK y Oh’Gar.